Το μήνυμα του Ιράν σε ΗΠΑ- Ισραήλ μετά από ένα μήνα πολέμου: Μας είχατε υποτιμήσει
Το μήνυμα του Ιράν σε ΗΠΑ- Ισραήλ μετά από ένα μήνα πολέμου: Μας είχατε υποτιμήσει

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι αντέχει παρά την εξόντωση της ηγεσίας της, διαψεύδει τα σενάρια ταχείας κατάρρευσης και προειδοποιεί ότι η σύγκρουση θα συνεχιστεί χωρίς υποχώρηση

Το μήνυμα του Ιράν σε ΗΠΑ- Ισραήλ μετά από ένα μήνα πολέμου: Μας είχατε υποτιμήσει
Κατερίνα Αθανασίου
44 ΣΧΟΛΙΑ
Ιρανοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου της Βουλής Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί (φωτ.), δηλώνουν σύμφωνα με το aljazeera ότι το Ιράν απέδειξε τις τελευταίες εβδομάδες πως είχε υποτιμηθεί. Υποστηρίζουν ότι οι αντίπαλοί του πίστευαν πως ο πόλεμος θα ήταν μια σύντομη επιχείρηση και ότι η χώρα θα κατέρρεε μέσα σε λίγες ημέρες βομβαρδισμών και μετά την εξόντωση της ηγεσίας του συστήματος. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη. Αντίθετα, ο πόλεμος εισέρχεται πλέον στον δεύτερο μήνα και επεκτείνεται αντί να περιορίζεται.

Παράλληλα, δεν παρατηρείται μείωση στη στρατιωτική ισχύ του Ιράν, ούτε στον αριθμό drones και πυραύλων που εκτοξεύει εναντίον του αντιπάλου. Επιπλέον, οι Χούθι της Υεμένης έχουν πλέον εμπλακεί στη σύγκρουση, ενώ η Χεζμπολάχ στον Λίβανο συνεχίζει να προβάλλει ισχυρή αντίσταση, παρά τις εκτιμήσεις ότι είχε αποδυναμωθεί πλήρως μετά τον πόλεμο στη Γάζα.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, όλα αυτά - μαζί με τον συνεχιζόμενο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ ή τη μερική διακοπή της ναυσιπλοΐας εκεί - αποτελούν ενδείξεις ότι το Ιράν δεν πρόκειται να ηττηθεί.

Υποστηρίζουν επίσης ότι αυτή η κατάσταση προκαλεί έντονη απογοήτευση στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, και ότι στην πραγματικότητα εκείνοι είναι που επιδιώκουν διαπραγματεύσεις, όχι το Ιράν.

Καταλήγουν λέγοντας ότι δεν πρόκειται να ηττηθούν και ότι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τη σύγκρουση για όσο χρειαστεί, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό που χαρακτηρίζουν ως επιθετική ενέργεια εναντίον της χώρας.
Κατερίνα Αθανασίου
44 ΣΧΟΛΙΑ

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

