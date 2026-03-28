Νέος συναγερμός για τη διεθνή ναυτιλία από την είσοδο των Χούθι στον πόλεμο: Ο κίνδυνος του διπλού «μπλοκαρίσματος»
Δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις έως ότου σταματήσουν τα πλήγματα κατά Ιράν και Χεζμπολάχ
Η επίσημη είσοδος των ανταρτών Χούθι της Υεμένης στη σύγκρουση υπέρ του Ιράν σηματοδοτεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση με άμεσες συνέπειες για τη διεθνή ναυτιλία και την παγκόσμια οικονομία. Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ και προειδοποίησαν πως οι επιχειρήσεις τους «θα συνεχιστούν μέχρι να σταματήσει η επιθετικότητα κατά του Ιράν και των συμμάχων του, όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο.
Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει την πλήρη εμπλοκή τους στον πόλεμο, μετατρέποντας την Ερυθρά Θάλασσα σε ενεργό μέτωπο και εντείνοντας τον κίνδυνο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.
Η εξέλιξη επιδεινώνει ένα ήδη εύθραυστο περιβάλλον, όπου η ναυτιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ταυτόχρονους κινδύνους σε δύο από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του πλανήτη. Από τη μία πλευρά, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά εκτός λειτουργίας, περιορίζοντας δραστικά τη ροή πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο. Από την άλλη, το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ –πύλη προς τη Διώρυγα του Σουέζ– εισέρχεται πλέον στη ζώνη υψηλού ρίσκου, με αυξημένη πιθανότητα επιθέσεων σε εμπορικά πλοία.
Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει ότι oι Χούθι έχουν τη δυνατότητα να πλήττουν εμπορικά πλοία και να διαταράσσουν κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο. Όπως επισημαίνει η BIMCO, η στενή σχέση μεταξύ Ιράν και Χούθι καθιστά εξαιρετικά εύθραυστη την κατάσταση.
Περίπου 130 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, ενώ σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας χωρητικότητας αδυνατεί να κινηθεί. Η διαταραχή αυτή επηρεάζει άμεσα τη διαθεσιμότητα πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και, κατ’ επέκταση, το κόστος μεταφοράς διεθνώς. Ο συνδυασμός περιορισμένης προσφοράς πλοίων, αυξημένων αποστάσεων και γεωπολιτικού ρίσκου απειλεί να εκτινάξει τα ναύλα και να επιβραδύνει τις ροές εμπορίου.
Η αναγκαστική αναδρομολόγηση πλοίων μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας αυξάνει σημαντικά τις αποστάσεις, το κόστος καυσίμων και τους χρόνους παράδοσης.
Το αποτέλεσμα είναι μια ταχεία άνοδος των ναύλων, ιδιαίτερα στα containerships και στα δεξαμενόπλοια, καθώς και αυξημένα ασφάλιστρα κινδύνου. Παράλληλα, οι αγορές ενέργειας δέχονται έντονες πιέσεις, με τον κίνδυνο διαταραχής της προσφοράς πετρελαίου να ενισχύει τη μεταβλητότητα των τιμών.
Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η διπλή αυτή κρίση απειλεί να επιβραδύνει το παγκόσμιο εμπόριο, να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να δημιουργήσει νέα εμπόδια στην ήδη εύθραυστη ανάκαμψη της διεθνούς οικονομίας.
Η ναυτιλιακή κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, γνωρίζοντας ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση στην Ερυθρά Θάλασσα θα μπορούσε να προκαλέσει μια από τις σοβαρότερες διαταραχές των τελευταίων ετών.
πηγή: newmoney
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα