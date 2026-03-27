Αραγτσί: ΗΠΑ και Ισραήλ πρόδωσαν τη διπλωματία, παράνομος πόλεμος από δύο εκφοβιστικά καθεστώτα
Αραγτσί: ΗΠΑ και Ισραήλ πρόδωσαν τη διπλωματία, παράνομος πόλεμος από δύο εκφοβιστικά καθεστώτα
«Απροκάλυπτα αδικαιολόγητη και βίαιη πράξη επιθετικότητας» χαρακτήρισε την επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν - Θα συνεχίσουμε να αμυνόμαστε για όσο χρειαστεί, πρόσθεσε
«Παράνομο πόλεμο που επιβλήθηκε από δύο εκφοβιστικά καθεστώτα με πυρηνικά όπλα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ», χαρακτήρισε τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε ομιλία του, σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, που συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος του Ιράν, της Κίνας και της Κούβας.
Κατά την τοποθέτησή του, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας χαρακτήρισε την επιχείρηση «απροκάλυπτα αδικαιολόγητη και βίαιη πράξη επιθετικότητας» απέναντι στην οποία «θα συνεχίσουμε να αμυνόμαστε για όσο χρειαστεί».
«Οι δύο χώρες πρόδωσαν τη διπλωματία για δεύτερη φορά μέσα σε εννέα μήνες, τινάζοντας στον αέρα το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.
Επιπλέον, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο δημοτικό σχολείο θηλέων Σατζάρε Ταϊέμπε στην πόλη Μιναμπ, στο νότιο Ιράν, την οποία χαρακτήρισε μία από τις πιο σοκαριστικές εκφάνσεις της σύγκρουσης.
«Ανάμεσα στις πιο φρικτές εκδηλώσεις αυτής της επιθετικότητας ήταν η υπολογισμένη, κλιμακούμενη επίθεση στο σχολείο, όπου περισσότεροι από 175 μαθητές και δάσκαλοι σφαγιάστηκαν εν ψυχρώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Κατά την τοποθέτησή του, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας χαρακτήρισε την επιχείρηση «απροκάλυπτα αδικαιολόγητη και βίαιη πράξη επιθετικότητας» απέναντι στην οποία «θα συνεχίσουμε να αμυνόμαστε για όσο χρειαστεί».
Όπως υποστήριξε, «η επίθεση ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, τη στιγμή που το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν σε διπλωματική διαδικασία για την επίλυση των υποτιθέμενων ανησυχιών της Ουάσινγκτον σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης».
#BREAKING— Tehran Times (@TehranTimes79) March 27, 2026
FM @araghchi deliveres speech at Emergency UN Human Rights Council session on attack on Shajareh Tayyebeh School in Minab pic.twitter.com/koTk7ISaag
«Οι δύο χώρες πρόδωσαν τη διπλωματία για δεύτερη φορά μέσα σε εννέα μήνες, τινάζοντας στον αέρα το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.
Επιπλέον, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο δημοτικό σχολείο θηλέων Σατζάρε Ταϊέμπε στην πόλη Μιναμπ, στο νότιο Ιράν, την οποία χαρακτήρισε μία από τις πιο σοκαριστικές εκφάνσεις της σύγκρουσης.
«Ανάμεσα στις πιο φρικτές εκδηλώσεις αυτής της επιθετικότητας ήταν η υπολογισμένη, κλιμακούμενη επίθεση στο σχολείο, όπου περισσότεροι από 175 μαθητές και δάσκαλοι σφαγιάστηκαν εν ψυχρώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.
