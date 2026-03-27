Αραγτσί: ΗΠΑ και Ισραήλ πρόδωσαν τη διπλωματία, παράνομος πόλεμος από δύο εκφοβιστικά καθεστώτα
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Ισραήλ ΗΠΑ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Αμπάς Αραγτσί

3 ΣΧΟΛΙΑ
«Παράνομο πόλεμο που επιβλήθηκε από δύο εκφοβιστικά καθεστώτα με πυρηνικά όπλα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ», χαρακτήρισε τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε ομιλία του, σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, που συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος του Ιράν, της Κίνας και της Κούβας.

Κατά την τοποθέτησή του, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας χαρακτήρισε την επιχείρηση «απροκάλυπτα αδικαιολόγητη και βίαιη πράξη επιθετικότητας» απέναντι στην οποία «θα συνεχίσουμε να αμυνόμαστε για όσο χρειαστεί».

Όπως υποστήριξε, «η επίθεση ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, τη στιγμή που το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν σε διπλωματική διαδικασία για την επίλυση των υποτιθέμενων ανησυχιών της Ουάσινγκτον σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης».

«Οι δύο χώρες πρόδωσαν τη διπλωματία για δεύτερη φορά μέσα σε εννέα μήνες, τινάζοντας στον αέρα το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

Επιπλέον, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο δημοτικό σχολείο θηλέων Σατζάρε Ταϊέμπε στην πόλη Μιναμπ, στο νότιο Ιράν, την οποία χαρακτήρισε μία από τις πιο σοκαριστικές εκφάνσεις της σύγκρουσης.

«Ανάμεσα στις πιο φρικτές εκδηλώσεις αυτής της επιθετικότητας ήταν η υπολογισμένη, κλιμακούμενη επίθεση στο σχολείο, όπου περισσότεροι από 175 μαθητές και δάσκαλοι σφαγιάστηκαν εν ψυχρώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης