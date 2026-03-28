Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η Dialectica συγκαταλέγεται στις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης, σύμφωνα με τη λίστα FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies που δημοσιεύουν οι Financial Times σε συνεργασία με τη Statista.
Με ένα χρυσό τρακτέρ στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ παρουσίασε το OnlyFarms για τη στήριξη των Αμερικανών αγροτών
Περίπου 800 αγρότες και κτηνοτρόφοι, πολλοί από αυτούς φορώντας καουμπόικα καπέλα, βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο
Μιλώντας την Παρασκευή σε εκπροσώπους του αγροτικού τομέα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιπλέον παρεμβάσεις για την ενίσχυση των Αμερικανών παραγωγών, πέρα από το πακέτο βοήθειας ύψους 12 δισ. δολαρίων που είχε γνωστοποιηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα.
Ένα χρυσό τρακτέρ στον Λευκό ΟίκοΠερίπου 800 αγρότες και κτηνοτρόφοι, πολλοί από αυτούς φορώντας καουμπόικα καπέλα, βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο, όπου στον κήπο είχαν σταθμεύσει και τρακτέρ, με ένα χρυσό να τραβά περισσότερο από όλα τα βλέμματα.
Όπως ήταν αναμενόμενο, το συγκεκριμένο τρακτέρ δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Είναι ένα πανέμορφο τρακτέρ. Είναι ένα χρυσό τρακτέρ. Κάποιος με είχε στο μυαλό του», είπε, με το ακροατήριο να ξεσπά σε γέλια.
Απευθυνόμενος στη συνέχεια στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ο Τραμπ υπογράμμισε: «Με ψηφίσατε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
The South Lawn has seen the Beast, it’s seen Teslas… but nothing quite like a GOLD tractor! 🚜👀 Who needs horsepower when you’ve got GOLD power!! pic.twitter.com/waQYNWK2VO— REENA BHARDWAJ (@reenabhardwaj) March 27, 2026
⚡️Trump:— The Global Monitor (@theglobal4u) March 27, 2026
That's a beautiful tractor. That's a gold tractor. Somebody had me in mind. That’s a good one too. Red, white, and blue but somebody really hit me with that one. pic.twitter.com/bCH0mGlcWm
Τι είναι η πλατφόρμα που εγκαινίασε ο ΤραμπΌπως ήταν αναμενόμενο, εξαιτίας της ονομασίας της που παραπέμπει στην πλατφόρμα OnlyFans, η είδηση εξαπλώθηκε αμέσως στα social media, προκαλώντας πολλά σατιρικά και χιουμοριστικά σχόλια.
Η συγκεκριμένη πλατφόρμα ερμηνεύεται ως μια πολιτική κίνηση προσέγγισης των ψηφοφόρων της αμερικανικής υπαίθρου και του γεωργικού κόσμου, σε μια περίοδο που το αυξημένο κόστος παραγωγής —όπως καύσιμα και λιπάσματα— αλλά και οι αβεβαιότητες στο διεθνές εμπόριο ασκούν ισχυρές πιέσεις στον κλάδο.
🚜 Curious how American farmers are benefiting right now — or exactly how much each state has saved?— The White House (@WhiteHouse) March 27, 2026
👀📲 https://t.co/qpdbi6y2Lo pic.twitter.com/x2fEVvmFjQ
The Trump White House showed farmers some love with a suggestive new website highlighting its agricultural policy, along with a massive golden tractor on the South Lawn. https://t.co/LXWeNxqO0s pic.twitter.com/7EfkIkyZx7— New York Post (@nypost) March 27, 2026
Μέσα από το OnlyFarms, η αμερικανική διοίκηση επιδιώκει να δείξει στους αγρότες ότι διαθέτουν άμεσο δίαυλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση σε περιόδους δυσκολίας, δίνοντας έμφαση σε μέτρα όπως η φορολογική ελάφρυνση και η μείωση των οικονομικών βαρών που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας.
