Με ένα χρυσό τρακτέρ στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ παρουσίασε το OnlyFarms για τη στήριξη των Αμερικανών αγροτών

Περίπου 800 αγρότες και κτηνοτρόφοι, πολλοί από αυτούς φορώντας καουμπόικα καπέλα, βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο

Μια νέα ψηφιακή πρωτοβουλία με την ονομασία OnlyFarms, που έχει στόχο να στηρίξει τους αγρότες των ΗΠΑ σε περιόδους οικονομικής πίεσης, παρουσίασε ο Λευκός Οίκος.

Μιλώντας την Παρασκευή σε εκπροσώπους του αγροτικού τομέα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιπλέον παρεμβάσεις για την ενίσχυση των Αμερικανών παραγωγών, πέρα από το πακέτο βοήθειας ύψους 12 δισ. δολαρίων που είχε γνωστοποιηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα.

Ένα χρυσό τρακτέρ στον Λευκό Οίκο

Περίπου 800 αγρότες και κτηνοτρόφοι, πολλοί από αυτούς φορώντας καουμπόικα καπέλα, βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο, όπου στον κήπο είχαν σταθμεύσει και τρακτέρ, με ένα χρυσό να τραβά περισσότερο από όλα τα βλέμματα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το συγκεκριμένο τρακτέρ δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Είναι ένα πανέμορφο τρακτέρ. Είναι ένα χρυσό τρακτέρ. Κάποιος με είχε στο μυαλό του», είπε, με το ακροατήριο να ξεσπά σε γέλια.

Απευθυνόμενος στη συνέχεια στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ο Τραμπ υπογράμμισε: «Με ψηφίσατε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τι είναι η πλατφόρμα που εγκαινίασε ο Τραμπ

Όπως ήταν αναμενόμενο, εξαιτίας της ονομασίας της που παραπέμπει στην πλατφόρμα OnlyFans, η είδηση εξαπλώθηκε αμέσως στα social media, προκαλώντας πολλά σατιρικά και χιουμοριστικά σχόλια.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα ερμηνεύεται ως μια πολιτική κίνηση προσέγγισης των ψηφοφόρων της αμερικανικής υπαίθρου και του γεωργικού κόσμου, σε μια περίοδο που το αυξημένο κόστος παραγωγής —όπως καύσιμα και λιπάσματα— αλλά και οι αβεβαιότητες στο διεθνές εμπόριο ασκούν ισχυρές πιέσεις στον κλάδο.


Μέσα από το OnlyFarms, η αμερικανική διοίκηση επιδιώκει να δείξει στους αγρότες ότι διαθέτουν άμεσο δίαυλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση σε περιόδους δυσκολίας, δίνοντας έμφαση σε μέτρα όπως η φορολογική ελάφρυνση και η μείωση των οικονομικών βαρών που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας.

Thema Insights

Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η Dialectica συγκαταλέγεται στις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης, σύμφωνα με τη λίστα FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies που δημοσιεύουν οι Financial Times σε συνεργασία με τη Statista.

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

