«Ο Τραμπ έχει αρχίσει να βαριέται με το θέμα του Ιράν, θέλει να προχωρήσει» λένε αξιωματούχοι εντός του Λευκού Οίκου
Η επιμονή του Αμερικανού προέδρου πως ο πόλεμος έχει κερδηθεί - ενώ δεν είναι ακριβώς έτσι - «είναι μέρος της τάσης να θέλει να κηρύξει νίκη και να προχωρήσει παρακάτω», λένε αξιωματούχοι στο MS Now

Σχεδόν έναν μήνα μετά την έναρξη των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει αποφασίσει την αποστολή χιλιάδων επιπλέον στρατιωτών στη Μέση Ανατολή, παρότι ο ίδιος υποστηρίζει δημόσια ότι ο πόλεμος «έχει ήδη κριθεί» υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αντίφαση αυτή έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια σε ανώτερους συνεργάτες του Λευκού Οίκου και συμμάχους εκτός κυβέρνησης, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που μίλησαν στο MS NOW σχετικά με τη δημόσια ρητορική του Αμερικανού προέδρου.

Οι ίδιες πηγές χαρακτήρισαν το μήνυμα του Τραμπ συγκεχυμένο και εσωτερικά αντιφατικό, επισημαίνοντας ότι εμφανίζεται ολοένα και πιο αποκομμένος από την πραγματικότητα στο πεδίο των επιχειρήσεων.



Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι η δήλωση του Τραμπ πως ο πόλεμος έχει ήδη κερδηθεί είναι «κυρίως υπερβολή», σημειώνοντας ότι «είναι μέρος της τάσης [του Τραμπ] να θέλει να κηρύξει νίκη και να προχωρήσει παρακάτω».

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, αυτή η προσέγγιση έχει γίνει πιο έντονη τις τελευταίες ημέρες. «[Ο Τραμπ] έχει αρχίσει να βαριέται λίγο το θέμα του Ιράν», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν σημαίνει πως μετανιώνει για τις αποφάσεις του, αλλά ότι επιθυμεί να κλείσει το ζήτημα και να στραφεί σε άλλες προτεραιότητες.
