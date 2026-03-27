Ένα πέρασμα αξίας 80 δισ. δολαρίων: Η στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ για το Ιράν, γιατί θέλει τον πλήρη έλεγχό τους

Τη δημιουργία ενός νέου συστήματος ελεγχόμενης διέλευσης πλοίων από ταπροωθεί το Ιράν, ενισχύοντας την επιρροή του σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του κόσμου. Η Τεχεράνη αφήνει να εννοηθεί ότι το πλαίσιο αυτό μπορεί να διατηρηθεί και μετά το τέλος της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αποφέροντας τεράστια οικονομικά οφέλη () και εγείροντας ερωτήματα για τη μελλοντική πρόσβαση σε μια θαλάσσια διαδρομή από την οποία διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ- ο οποίος σε δηλώσεις του μέσα στην εβδομάδα έκανε λόγο ακόμα και για συνδιαχείριση τωνμε το Ιράν - έχει επανειλημμένα ζητήσει από την Τεχεράνη να ανοίξει εκ νέου το στενό πέρασμα, το οποίο παραμένει σχεδόν κλειστό για το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς ναυσιπλοΐας μετά την έναρξη του πολέμου. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι «μη εχθρικά» πλοία θα μπορούν να διέρχονται μόνο σε συντονισμό με τις αρμόδιες ιρανικές αρχές, αποκλείοντας πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ ή άλλους «συμμετέχοντες στην επίθεση», ενώ την Παρασκευή οιεξαπέλυσαν νέες απειλές σε όσους επιχειρήσουν να τα περάσουν, αποκλείοντας τη διέλευση ακόμα και από κοντέινερ της φιλικής τους, Κίνας.Ο υπουργός Εξωτερικώνδήλωσε ότι το Ιράν σκοπεύει να επιβάλει νέα τάξη στη θαλάσσια αυτή αρτηρία μετά τη λήξη των εχθροπραξιών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα στο πέρασμα, ακόμη και αν κάποιοι το θεωρούν διεθνή ύδατα. «Στο μέλλον επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε νέες ρυθμίσεις για ασφαλή διέλευση», ανέφερε σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση.Τα Στενά του Ορμούζ έχουν πλάτος μόλιςστο στενότερο σημείο τους και βρίσκονται ανάμεσα σε ιρανικά και ομανικά χωρικά ύδατα. Η γεωμορφολογία της περιοχής, με τις απότομες καμπές και τα βουνά στην ιρανική πλευρά, επιτρέπει στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης να έχει άμεση οπτική επαφή με τα πλοία που διέρχονται.Όπως σημείωσε ο πρώην διοικητής του βρετανικού ναυτικού, «πρόκειται για ένα από τα λιγότερο ευθύγραμμα στενά στον κόσμο», γεγονός που αυξάνει σημαντικά την έκθεση των πλοίων σε πιθανές απειλές.έδωσε νέα προθεσμία έως τις 6 Απριλίου για την επαναλειτουργία του περάσματος, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να πληγούν ενεργειακές υποδομές του Ιράν.Πριν από την κρίση, περίπουδιέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, μετά τα πρώτα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, η κίνηση μειώθηκε δραματικά. Μεταξύ 1ης και 25ης Μαρτίου καταγράφηκαν μόλιςσε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία τηςΤα πλοία που κατάφεραν να περάσουν, ανήκαν κυρίως σε κινεζικές, ινδικές ή εταιρείες χωρών του Κόλπου, ενώ αρκετά συνδέονται με το λεγόμενο «σκιώδες» δίκτυο μεταφοράς ιρανικού πετρελαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της, ορισμένοι πλοιοκτήτες φέρονται να κατέβαλανγια να περάσουν χωρίς ρίσκα και προβλήματα.Ο Ιρανός βουλευτήςδήλωσε ότι εφαρμόζεται νέο καθεστώς στο στενό, με κάθε πλοίο να καταβάλλει τέλος διέλευσης. Η διαδικασία περιλαμβάνει διακρατικές διαπραγματεύσεις μέσω πρεσβειών, ενώ τα πλοία λαμβάνουν ειδικό κωδικό που μεταδίδεται μέσω της συχνότητας VHF 16 καθώς πλησιάζουν την περιοχή. Οι ιρανικές αρχές ελέγχουν επίσης έγγραφα σχετικά με τον προορισμό του φορτίου και την εθνικότητα του πληρώματος.Τα περισσότερα φορτία κατευθύνονται προς την ανατολική Ασία, ενώ ορισμένα πλοία φέρονται να αλλάζουν σημαία – ακόμη και να εμφανίζονται ως πακιστανικά – ώστε να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο πέρασμα.Το ενδεχόμενο επιβολής τελών θυμίζει ιστορικά παραδείγματα, όπως τα τέλη διέλευσης που επέβαλλε η Δανία στα στενά της Βαλτικής μέχρι το 1857 ή τα διόδια της Διώρυγας του Σουέζ. Ο επικεφαλής του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Τεχεράνης,υποστήριξε ότι το Ιράν θα μπορούσε να αποκομίζει ετήσιαΩστόσο, ειδικοί στο ναυτικό δίκαιο επισημαίνουν ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, ένα παράκτιο κράτος μπορεί να ρυθμίζει την κυκλοφορία για λόγους ασφάλειας, όχι όμως να παρεμποδίζει αδικαιολόγητα την «αβλαβή διέλευση» ή να κάνει διακρίσεις εις βάρος συγκεκριμένων χωρών.Παράλληλα, εταιρείες που θα χρειαστεί να πληρώσουν για διέλευση θα πρέπει να παρακάμψουν τις διεθνείς κυρώσεις κατά του Ιράν και των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από ΗΠΑ και ΕΕ. Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους αμερικανικών υπηρεσιών, η Τεχεράνη διαθέτει ήδη μηχανισμούς «σκιώδους τραπεζικής» για την είσπραξη πληρωμών μέσω εταιρειών-βιτρίνα.Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι εάν το Ιράν επιμείνει στον αυξημένο έλεγχο, τα κράτη του Κόλπου ενδέχεται να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές, όπως νέους αγωγούς πετρελαίου, μειώνοντας τη στρατηγική σημασία του περάσματος.Η κρίση έχει ήδη δημιουργήσει συμφόρηση, με περίπουνα παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.Παρά τη μείωση ορισμένων στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν μετά την έναρξη του πολέμου, οι αναλυτές εκτιμούν ότι παραμένει σημαντικός ο κίνδυνος για τα εμπορικά πλοία. Οι απειλές περιλαμβάνουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ταχύπλοα σκάφη επίθεσης, εκρηκτικά μη επανδρωμένα πλοιάρια και πιθανή τοποθέτηση ναρκών.Οι ειδικοί θεωρούν ότι μια αποστολή προστασίας πλοίων θα απαιτούσε πολυεπίπεδη άμυνα με χρήση δορυφορικής επιτήρησης, αεροσκαφών περιπολίας και drones, καθώς και καθορισμό ασφαλών διαδρομών απαλλαγμένων από νάρκες.Σύμφωνα με αναλυτές, ακόμη και χωρίς άμεσες επιθέσεις, η διατήρηση υψηλού επιπέδου απειλής μπορεί να αποτρέψει τις ναυτιλιακές εταιρείες από την επανάληψη των δρομολογίων. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστονκοντά στα Στενά του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν.Ορισμένα πλοία που συνδέονται με το Ιράν, την Κίνα, την Ινδία και το Πακιστάν έχουν καταφέρει να περάσουν, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για χρήση ψευδών στοιχείων ταυτότητας δεξαμενόπλοιων. Ωστόσο, η πλήρης επαναφορά της κυκλοφορίας αναμένεται να απαιτήσει χρόνο, λόγω του μεγάλου αριθμού πλοίων που παραμένουν σε αναμονή στην περιοχή.