Ο ράπερ Μπαλέντρα Σαχ, o νέος πρωθυπουργός του Νεπάλ, γιόρτασε τη νίκη του με καινούριο τραγούδι, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Νεπάλ Ράπερ Πρωθυπουργός Gen Z

Ο ράπερ Μπαλέντρα Σαχ, o νέος πρωθυπουργός του Νεπάλ, γιόρτασε τη νίκη του με καινούριο τραγούδι, βίντεο

Ο Σαχ που ανακηρύχθηκε νικητής των βουλευτικών εκλογών στη χώρα στέλνει με το τραγούδι του μήνυμα ενότητας προς τον λαό της χώρας του

Ο ράπερ Μπαλέντρα Σαχ, o νέος πρωθυπουργός του Νεπάλ, γιόρτασε τη νίκη του με καινούριο τραγούδι, βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο μελλοντικός πρωθυπουργός του Νεπάλ, ο ράπερ που αναδείχθηκε δήμαρχος της Κατμαντού, Μπαλέντρα Σαχ, γιόρτασε τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές με ένα μουσικό βιντεοκλίπ, στο οποίο κάνει έκκληση για ενότητα στη χώρα.

Ο Σαχ πρόκειται να ορκιστεί αύριο πρωθυπουργός.

«Νεπαλέζοι ενωμένοι, η ιστορία προχωρά», τραγουδάει ο 35χρονος «Μπαλέν» σε αυτό το βιντεοκλίπ που εικονογραφείται με πλάνα από την προεκλογική εκστρατεία του. Οι στίχοι αυτοί ήταν η πρώτη δημόσια δήλωσή του μετά τις εκλογές της 5ης Μαρτίου.

Εκπρόσωπος της επανάστασης της Gen Z

Ο Σαχ εξελέγη νικώντας τον πρώην πρωθυπουργό Κ.Π. Σάρμα Όλι, 74 ετών, ο οποίος παραιτήθηκε μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις της λεγόμενης «Επανάστασης της Gen Z», στις οποίες σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι, το φθινόπωρο.


Στην έκθεσή της, που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, η Επιτροπή που ερεύνησε την καταστολή των διαδηλώσεων εισηγήθηκε την άσκηση ποινικής δίωξης στον Όλι και σε άλλους πρώην υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Σύμφωνα με την έκθεση, έκτασης 900 σελίδων, τουλάχιστον 76 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2.400 τραυματίστηκαν στα επεισόδια.

Το κεντρώο Ανεξάρτητο Εθνικό Κόμμα (RSP) κέρδισε με χαρακτηριστική άνεση τις βουλευτικές εκλογές, εξασφαλίζοντας 182 από τις 275 έδρες του κοινοβουλίου. Οι νέοι βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο «Μπαλέν» Σαχ, ορκίστηκαν σήμερα το απόγευμα. Αύριο το μεσημέρι ο Σαχ θα αναλάβει και τα καθήκοντα του πρωθυπουργού.

Κλείσιμο

«Σαν λεοπάρδαλη»

«Η καρδιά μου ξεχειλίζει από θάρρος, το αίμα μου βράζει, τα αδέλφια μου είναι στο πλευρό μου, αυτή τη φορά θα υψωθούμε ψηλότερα», τραγουδάει στο νικητήριο βιντεοκλίπ, που συγκέντρωσε, μέσα σε λίγα λεπτά, δεκάδες χιλιάδες θεάσεις.

«Αυτή τη φορά, η χαρά και η ευτυχία ξεσπούν σε όλα τα σπίτια. Δεν θα κουραστώ, θα τρέξω σαν τη λεοπάρδαλη», συνεχίζει το τραγούδι.


Πριν κυκλοφορήσει το τραγούδι, η 73χρονη Σουσίλα Κάρκι, η πρώην επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου που είχε αναλάβει προσωρινά την πρωθυπουργία, απευθύνθηκε για τελευταία φορά στους Νεπαλέζους δηλώνοντας «πεπεισμένη» ότι «η νέα κυβέρνηση υπό την ηγεσία της νεολαίας θα βάλει τέλος στη διαφθορά και θα αποκαταστήσει την ορθή διακυβέρνηση, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας (…) όπως το απαιτεί το κίνημα της Gen Z».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης