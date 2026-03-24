Το Ιράν διαψεύδει επίθεση με πυραύλους στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία και καταγγέλλει «ισραηλινή προβοκάτσια»
Το Ιράν αρνήθηκε ότι εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά της κοινής στρατιωτικής βάσης ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «ισραηλινή επιχείρηση παραπληροφόρησης».
Οι δηλώσεις έρχονται εν μέσω αντικρουόμενων εκτιμήσεων από ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την προέλευση των πυραύλων και τις δυνατότητες του ιρανικού οπλοστασίου.
Κατηγορίες για «επιχείρηση φευδούς σημαίας» και αιχμές κατά ΙσραήλΟ εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι κατηγορίες εντάσσονται σε ένα μοτίβο «παραπληροφόρησης», μετά τις επισημάνσεις του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι η Συμμαχία δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό του Ισραήλ πως οι πύραυλοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ιρανικοί διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι.
«Το γεγονός ότι ακόμη και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ – ο οποίος πιέζει τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας να κατευνάσουν τις ΗΠΑ και να στηρίξουν τον παράνομο πόλεμό τους κατά του Ιράν – αρνείται να επιβεβαιώσει την τελευταία εκστρατεία παραπληροφόρησης του Ισραήλ, λέει πολλά: ο κόσμος έχει κουραστεί από αυτές τις απαξιωμένες ιστορίες περί “false flag”», έγραψε ο Μπαγκαΐ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
That even the NATO Secretary General (who is infamously pressing Alliance members to appease the U.S. and support their illegal war on #Iran) declines to endorse Israel's most recent disinformation, speaks volumes: the world has grown thoroughly exhausted with these tired and… https://t.co/KTDAuwa4PT— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 23, 2026
Δηλώσεις Ρούτε και στήριξη στον πόλεμο των ΗΠΑΣε συνέντευξή του στο CBS News την Κυριακή, ο Μαρκ Ρούτε εξέφρασε στήριξη στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική δράση είναι αναγκαία.
«Έχω δει τις δημοσκοπήσεις, αλλά πραγματικά ελπίζω ότι ο αμερικανικός λαός θα σταθεί στο πλευρό του, επειδή το κάνει για να κάνει ολόκληρο τον κόσμο ασφαλή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Νωρίτερα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η Wall Street Journal, είχαν μεταδώσει ότι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το βράδυ της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής, χωρίς όμως να πλήξουν τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία.
Ζητήματα εμβέλειας πυραύλων και στρατηγική ισορροπίαΕφόσον επιβεβαιωνόταν ότι το Ιράν βρισκόταν πίσω από την επίθεση, αυτό θα σήμαινε ότι διαθέτει βαλλιστικούς πυραύλους με εμβέλεια τουλάχιστον 4.000 χιλιομέτρων, ικανή να φτάσει έως και την πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου, το Λονδίνο.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σε συνέντευξή του στο NBC, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί είχε δηλώσει ότι η χώρα έχει περιορίσει σκόπιμα την εμβέλεια των πυραύλων της κάτω από τα 2.000 χιλιόμετρα.
«Σκόπιμα περιοριστήκαμε κάτω από τα 2.000 χιλιόμετρα, επειδή δεν θέλουμε να θεωρηθούμε απειλή για κανέναν άλλο στον κόσμο», ανέφερε.
Η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου για την επίθεσηΟ υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι δήλωσε τη Δευτέρα ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνση του Ντιέγκο Γκαρσία.
Μιλώντας στο βρετανικό κοινοβούλιο, ο Χίλι ανέφερε ότι ο ένας πύραυλος δεν έφτασε στον στόχο του, ενώ ο δεύτερος αναχαιτίστηκε πριν πλησιάσει τη βάση, καταδικάζοντας την επίθεση και καλώντας το Ιράν να «αποκλιμακώσει».
«Κανένας από τους δύο δεν πλησίασε το Ντιέγκο Γκαρσία. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν χρειάστηκε να αναλάβει δράση και οι κανονικές επιχειρήσεις συνεχίζονται», σημείωσε.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Στέγασης του Ηνωμένου Βασιλείου Στιβ Ριντ δήλωσε την Κυριακή ότι δεν υπάρχει ένδειξη πως το Ιράν σκόπευε – ή μπορούσε – να πλήξει τη χώρα με πυραύλους.
Στρατηγική σημασία της βάσης Ντιέγκο ΓκαρσίαΗ στρατιωτική βάση ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου στο Ντιέγκο Γκαρσία φιλοξενεί περίπου 2.500 στρατιωτικούς, κυρίως Αμερικανούς, και έχει χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις των ΗΠΑ από τον πόλεμο στο Βιετνάμ έως τις συγκρούσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, καθώς και για επιθέσεις κατά των Χούθι στην Υεμένη.
Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ, υποστήριξε ότι το Ιράν χρησιμοποίησε «διφασικό διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο με εμβέλεια 4.000 χιλιομέτρων» για να στοχεύσει τη βάση.
Το Ισραήλ, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, υποστηρίζει εδώ και δεκαετίες ότι τα πυραυλικά και πυρηνικά προγράμματα του Ιράν αποτελούν απειλή και έχει πιέσει επανειλημμένα την Ουάσιγκτον να προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση.
Ωστόσο, διαδοχικές αμερικανικές κυβερνήσεις είχαν αποφύγει να προχωρήσουν σε στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, επιλέγοντας αντ’ αυτού την επιβολή εκτεταμένων κυρώσεων με στόχο την αποτροπή ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.
