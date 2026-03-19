Δείτε συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που πύραυλος του Ισραήλ πέφτει δίπλα σε δημοσιογράφο στο νότιο Λίβανο
Σύμφωνα με το Russia Today ο επικεφαλής του γραφείου του τηλεοπτικού καναλιού στο Λίβανο και ο εικονολήπτης τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο - «Η Ρωσία αναμένει την αντίδραση των διεθνών οργανισμών», λέει η Ζαχάροβα
Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα social media, το οποίο καταγράφει τη στιγμή που πύραυλος του Ισραήλ πέφτει δίπλα σε δημοσιογράφο την ώρα που κάνει ρεπορτάζ στον νότιο Λίβανο.
Σύμφωνα με το Russia Today (RT) ο επικεφαλής του γραφείου του τηλεοπτικού καναλιού στο Λίβανο, Στιβ Σουίνι, και ο εικονολήπτης της ομάδας του τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο και έχουν τις αισθήσεις τους.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, την ώρα που ο δημοσιογράφος μεταφέρει το ρεπορτάζ σε έναν κατεστραμμένο δρόμο στην περιοχή του νοτίου Λιβάνου, ένας πύραυλος πέφτει ακριβώς από πίσω του δημιουργώντας μία ισχυρή έκρηξη και ο Ρώσος ρεπόρτερ να τρέχει για να σωθεί.
«Αυτή η επίθεση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τυχαία», σημείωσε.
Η Ρωσία αναμένει την αντίδραση των διεθνών οργανισμώνΤο συμβάν σχολίασε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία, όπως επισημαίνει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, τόνισε ότι «η Ρωσία αναμένει την αντίδραση των διεθνών οργανισμών».
‼️ CHANCELARIA DA RÚSSIA REAGE A ATAQUE ISRAELENSE QUE ATINGIU CORRESPONDENTE DA RT NO LÍBANO— RT Brasil (@rtnoticias_br) March 19, 2026
"Dificilmente isso pode ser considerado um feito acidental", declarou a porta-voz Maria Zakharova.
O jornalista Steve Sweeney e seu cinegrafista foram hospitalizados. https://t.co/Bmn8ffLBEL pic.twitter.com/r00QQXPmW5
