Δείτε συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που πύραυλος του Ισραήλ πέφτει δίπλα σε δημοσιογράφο στο νότιο Λίβανο
Ρωσία Δημοσιογράφος Πύραυλος Λίβανος Ισραήλ Μαρία Ζαχάροβα

Δείτε συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που πύραυλος του Ισραήλ πέφτει δίπλα σε δημοσιογράφο στο νότιο Λίβανο

Σύμφωνα με το Russia Today ο επικεφαλής του γραφείου του τηλεοπτικού καναλιού στο Λίβανο και ο εικονολήπτης τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο - «Η Ρωσία αναμένει την αντίδραση των διεθνών οργανισμών», λέει η Ζαχάροβα

Δείτε συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που πύραυλος του Ισραήλ πέφτει δίπλα σε δημοσιογράφο στο νότιο Λίβανο
102 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα social media, το οποίο καταγράφει τη στιγμή που πύραυλος του Ισραήλ πέφτει δίπλα σε δημοσιογράφο την ώρα που κάνει ρεπορτάζ στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με το Russia Today (RT) ο επικεφαλής του γραφείου του τηλεοπτικού καναλιού στο Λίβανο, Στιβ Σουίνι, και ο εικονολήπτης της ομάδας του τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο και έχουν τις αισθήσεις τους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, την ώρα που ο δημοσιογράφος μεταφέρει το ρεπορτάζ σε έναν κατεστραμμένο δρόμο στην περιοχή του νοτίου Λιβάνου, ένας πύραυλος πέφτει ακριβώς από πίσω του δημιουργώντας μία ισχυρή έκρηξη και ο Ρώσος ρεπόρτερ να τρέχει για να σωθεί.


Η Ρωσία αναμένει την αντίδραση των διεθνών οργανισμών

Το συμβάν σχολίασε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία, όπως επισημαίνει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, τόνισε ότι «η Ρωσία αναμένει την αντίδραση των διεθνών οργανισμών».

«Αυτή η επίθεση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τυχαία», σημείωσε.

102 ΣΧΟΛΙΑ

