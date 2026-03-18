Ένας νεκρός από πτώση καμπίνας τελεφερίκ σε χιονοδρομικό κέντρο της Ελβετίας, δείτε βίντεο
Το δυστύχημα έγινε στο χιονοδρομικό κέντρο Ένγκελμπεργ

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν καμπίνα τελεφερίκ έπεσε στη χιονισμένη βουνοπλαγιά ενός χιονοδρομικού κέντρου της Ελβετίας, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε σε δημοσιογράφους ότι ένα άτομο τραυματίστηκε θανάσιμα, αν και η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Το άτομο, του οποίου η ταυτότητα δεν αποκαλύφθηκε, ήταν ο μοναδικός επιβάτης στο τελεφερίκ, ανέφερε η αστυνομία.

Στο σημείο, στο χιονοδρομικό κέντρο Ένγκελμπεργκ της κεντρικής Ελβετίας, έφτασε ένα ελικόπτερο για να παραλάβει το θύμα, ανακοίνωσε η υπηρεσία αεροδιάκομιδής Rega.

Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού Νίντβαλντεν.

