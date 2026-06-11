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«Thiery Henry way»: Η Νέα Υόρκη έδωσε το όνομα του Γάλλου θρύλου σε κεντρική οδό της πόλης, δείτε βίντεο
«Thiery Henry way»: Η Νέα Υόρκη έδωσε το όνομα του Γάλλου θρύλου σε κεντρική οδό της πόλης, δείτε βίντεο
Το πλήθος που συγκεντρώθηκε στη γωνία της Δυτικής 50ής Οδού και της 6ης Λεωφόρου στην καρδιά του Μανχάταν υποδέχτηκε μάλιστα με ενθουσιασμό τα αποκαλυπτήρια της πλάκας «Thierry Henry Way»
Η αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ 2026 έχει ήδη αρχίσει και το δημοτικό συμβούλιο της Νέας Υόρκης έδειξε το σεβασμό της σε δύο θρύλους της ασπρόμαυρης στρογγυλής Θεάς με ιδιαίτερο τρόπο, δίνοντας προσωρινά σε δύο κεντρικούς δρόμους της τα ονόματα των Τιερί Ανρί και Πελέ.
Το πλήθος που συγκεντρώθηκε στη γωνία της Δυτικής 50ής Οδού και της 6ης Λεωφόρου στην καρδιά του Μανχάταν υποδέχτηκε μάλιστα με ενθουσιασμό τα αποκαλυπτήρια της πλάκας «Thierry Henry Way», με τον παλαίμαχο φορ των Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα και εθνικής Γαλλίας να ευχαριστεί την πόλη και τον δήμαρχό της, Ζόχραν Μαμντάνι, μέσω μηνύματος στο Instagram.
«Aυτό που κάνατε συνιστά μεγάλη τιμή για μένα και την οικογένειά μου», τόνισε ο 48χρονος πλέον Ανρί, ο οποιός εδραίωση ακόμη περισσότερο τη φήμη του στις ΗΠΑ παίζοντας για πέντε σεζόν στο MLS με τη φανέλα των Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς, με τη δημοτική σύμβουλο Βιρτζίνια Μαλόνεϊ, να υποστηρίζει πως «η Νέα Υόρκη απέτισε φόρο τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών».
Η πόλη μετονόμασε επίσης τη διασταύρωση των Shea Road και Meridian Road στην περιοχή Queens προς τιμήν του Βραζιλιάνου θρύλου Πελέ, με τα ονόματα των οδών να παραμένουν αμετάβλητα μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2026.
Το πλήθος που συγκεντρώθηκε στη γωνία της Δυτικής 50ής Οδού και της 6ης Λεωφόρου στην καρδιά του Μανχάταν υποδέχτηκε μάλιστα με ενθουσιασμό τα αποκαλυπτήρια της πλάκας «Thierry Henry Way», με τον παλαίμαχο φορ των Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα και εθνικής Γαλλίας να ευχαριστεί την πόλη και τον δήμαρχό της, Ζόχραν Μαμντάνι, μέσω μηνύματος στο Instagram.
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«Aυτό που κάνατε συνιστά μεγάλη τιμή για μένα και την οικογένειά μου», τόνισε ο 48χρονος πλέον Ανρί, ο οποιός εδραίωση ακόμη περισσότερο τη φήμη του στις ΗΠΑ παίζοντας για πέντε σεζόν στο MLS με τη φανέλα των Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς, με τη δημοτική σύμβουλο Βιρτζίνια Μαλόνεϊ, να υποστηρίζει πως «η Νέα Υόρκη απέτισε φόρο τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών».
Former Arsenal legend and New York Red Bulls star Thierry Henry has been honoured in New York ahead of the FIFA World Cup.— now.arsenal (@now_arsenaI) June 11, 2026
Thierry Henry has had a street named after him. pic.twitter.com/uIXsY1odvB
Η πόλη μετονόμασε επίσης τη διασταύρωση των Shea Road και Meridian Road στην περιοχή Queens προς τιμήν του Βραζιλιάνου θρύλου Πελέ, με τα ονόματα των οδών να παραμένουν αμετάβλητα μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2026.
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