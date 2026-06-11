Ολυμπιακός: Sold out ο 5ος τελικός με τον Παναθηναϊκό
SPORTS
Basket League Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός: Sold out ο 5ος τελικός με τον Παναθηναϊκό

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα συγκρουστούν το Σάββατο (18:00) στο ΣΕΦ

Ολυμπιακός: Sold out ο 5ος τελικός με τον Παναθηναϊκό
2 ΣΧΟΛΙΑ
Δεν πρόλαβαν να κυκλοφορήσουν και εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον 5ο τελικό της Stoiximan Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό

Ο σπουδαίος αγώνας που θα κρίνει τον πρωταθλητή, αφού η σειρά είναι στο 2-2, θα ξεκινήσει το Σάββατο (18:00) στο ΣΕΦ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ήδη sold out. 


Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός 

«Sold out ο 5ος τελικός
Και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε ΜΑΖΙ!

Τα εισιτήρια για τον 5ο Τελικό της Stoiximan GBL εξαντλήθηκαν και το γήπεδο θα είναι γεμάτο πάθος, φωνή και πίστη!

Η ομάδα μας θα παλέψει κόντρα στον Παναθηναϊκό (13/06, 18:00) για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος, έχοντας στο πλευρό της τον πιο πολύτιμο παίκτη της: ΕΣΑΣ!

Σας ευχαριστούμε!

Πάμε όλοι μαζί για το Πρωτάθλημα!».
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης