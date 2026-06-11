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Ολυμπιακός: Sold out ο 5ος τελικός με τον Παναθηναϊκό
Ολυμπιακός: Sold out ο 5ος τελικός με τον Παναθηναϊκό
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα συγκρουστούν το Σάββατο (18:00) στο ΣΕΦ
Δεν πρόλαβαν να κυκλοφορήσουν και εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον 5ο τελικό της Stoiximan Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό.
Ο σπουδαίος αγώνας που θα κρίνει τον πρωταθλητή, αφού η σειρά είναι στο 2-2, θα ξεκινήσει το Σάββατο (18:00) στο ΣΕΦ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ήδη sold out.
Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Sold out ο 5ος τελικός
Και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε ΜΑΖΙ!
Τα εισιτήρια για τον 5ο Τελικό της Stoiximan GBL εξαντλήθηκαν και το γήπεδο θα είναι γεμάτο πάθος, φωνή και πίστη!
Η ομάδα μας θα παλέψει κόντρα στον Παναθηναϊκό (13/06, 18:00) για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος, έχοντας στο πλευρό της τον πιο πολύτιμο παίκτη της: ΕΣΑΣ!
Σας ευχαριστούμε!
Πάμε όλοι μαζί για το Πρωτάθλημα!».
Ο σπουδαίος αγώνας που θα κρίνει τον πρωταθλητή, αφού η σειρά είναι στο 2-2, θα ξεκινήσει το Σάββατο (18:00) στο ΣΕΦ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ήδη sold out.
Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Sold out ο 5ος τελικός
Και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε ΜΑΖΙ!
Τα εισιτήρια για τον 5ο Τελικό της Stoiximan GBL εξαντλήθηκαν και το γήπεδο θα είναι γεμάτο πάθος, φωνή και πίστη!
Η ομάδα μας θα παλέψει κόντρα στον Παναθηναϊκό (13/06, 18:00) για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος, έχοντας στο πλευρό της τον πιο πολύτιμο παίκτη της: ΕΣΑΣ!
Σας ευχαριστούμε!
Πάμε όλοι μαζί για το Πρωτάθλημα!».
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