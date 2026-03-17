Γκολαμρεζά Σολεϊμανί: Ποιος ήταν ο διοικητής της δύναμης Μπασίτζ που φέρεται να σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα
Ο Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, διοικητής των παραστρατιωτικών δυνάμεων Μπασίτζ του Ιράν, φέρεται να σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιχείρηση, σύμφωνα με ισραηλινούς ισχυρισμούς, χωρίς μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από την Τεχεράνη.

Ο Σολεϊμανί, γεννημένος το 1964, εντάχθηκε σε νεαρή ηλικία στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και σταδιακά ανέβηκε στην ιεραρχία της οργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν–Ιράκ υπηρέτησε ως διοικητής τάγματος, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε τη διοίκηση διαφόρων μονάδων των Φρουρών.

Από το 2019 βρισκόταν στην ηγεσία της Μπασίτζ, μιας παραστρατιωτικής εθελοντικής πολιτοφυλακής που υπάγεται στο IRGC και αριθμεί περίπου 450.000 μέλη, γεγονός που τον καθιστούσε κεντρικό παράγοντα στον μηχανισμό εσωτερικής ασφάλειας του Ιράν.

Θεωρούμενος ένθερμος υποστηρικτής της ιρανικής κυβέρνησης, ο Σολεϊμανί έχει βρεθεί στο στόχαστρο κυρώσεων από πολλές δυτικές χώρες και οργανισμούς, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στο Χ, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες με «ακριβή καθοδήγηση» των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, με στόχο τον Γκολαμρεζά Σολεϊμανί.

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο των εσωτερικών διαμαρτυριών στο Ιράν και ιδιαίτερα κατά το τελευταίο διάστημα, οι συγκεκριμένες δυνάμεις υπό τη διοίκηση του Σολεϊμανί «ηγήθηκαν κεντρικών επιχειρήσεων καταστολής», κάνοντας χρήση βίας, μαζικών συλλήψεων και άσκησης πίεσης κατά πολιτών που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η εξόντωσή του προστίθεται σε «δεκάδες ανώτερους διοικητές» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων που έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κάνοντας λόγο για «σημαντικό πλήγμα» στους μηχανισμούς διοίκησης και ελέγχου του καθεστώτος.
