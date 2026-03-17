Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εξόντωσαν τον διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ στην Τεχεράνη
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Τεχεράνη Eπίθεση στο Ιράν Ιράν

6 ΣΧΟΛΙΑ
Στην εξόντωση του διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ προχώρησε, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ, έπειτα από στοχευμένο πλήγμα στην καρδιά της Τεχεράνης.

Όπως αναφέρεται, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες με «ακριβή καθοδήγηση» των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, με στόχο τον Γολάμ Ρεζά Σολεϊμανί, ο οποίος ηγείτο της Μπασίτζ τα τελευταία έξι χρόνια.


Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι δυνάμεις της Μπασίτζ αποτελούν μέρος των ενόπλων δυνάμεων του ιρανικού καθεστώτος. Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο των εσωτερικών διαμαρτυριών στο Ιράν και ιδιαίτερα κατά το τελευταίο διάστημα, οι συγκεκριμένες δυνάμεις υπό τη διοίκηση του Σολεϊμανί «ηγήθηκαν κεντρικών επιχειρήσεων καταστολής», κάνοντας χρήση βίας, μαζικών συλλήψεων και άσκησης πίεσης κατά πολιτών που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η εξόντωσή του προστίθεται σε «δεκάδες ανώτερους διοικητές» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων που έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κάνοντας λόγο για «σημαντικό πλήγμα» στους μηχανισμούς διοίκησης και ελέγχου του καθεστώτος.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν «με ισχύ» κατά διοικητών του ιρανικού καθεστώτος.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης