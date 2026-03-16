Η ΕΕ θα εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει την αποστολή «Ασπίδες» στο στενό του Ορμούζ
H επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας μίλησε πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες

Οι επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ θα συζητήσουν σήμερα για το ενδεχόμενο να καταφύγουν στο στενό του Ορμούζ στην αποστολή «Ασπίδες» για την προστασία της ναυσιπλοΐας, δήλωσε η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας.

«Είναι προς το συμφέρον μας να παραμείνει ανοικτό το στενό του Ορμούζ και ως εκ τούτου συζητούμε επίσης τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά μ' αυτό από την ευρωπαϊκή πλευρά», δήλωσε η Κάλας μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η Κάλας αναφέρθηκε σε διάφορα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων η προσφυγή στην αποστολή Aspides, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα. Όμως για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί η τρέχουσα εντολή αυτής της αποστολής, η οποία είχε αρχικά αποφασισθεί για να προστατεύει στην Ερυθρά Θάλασσα τα εμπορικά πλοία από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι, συμμάχων του ιράν.

«Θα συζητήσουμε με τα κράτη μέλη για να δούμε αν είναι δυνατό να τροποποιήσουμε πραγματικά την εντολή αυτής της αποστολής», εξήγησε η Κάλας. Όμως, πρόσθεσε, «το ζήτημα είναι να μάθουμε αν τα κράτη μέλη είναι διατεθειμένα να χρησιμοποιήσουν πράγματι αυτή την αποστολή», πρόσθεσε.


Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αύξησε το Σαββατοκύριακο την πίεση επί των συμμάχων των ΗΠΑ και της Κίνας για να στείλουν πολεμικά πλοία στο στενό του Ορμούζ, απ' όπου διακινείται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου και από το οποίο εξαρτώνται οι ασιατικές και ευρωπαϊκές οικονομίες.

Στις 9 Μαρτίου η Γαλλία είχε κάνει λόγο για μια «καθαρά αμυντική» διεθνή αποστολή για να ανοίξει και πάλι το στενό, χωρίς να διευκρινίσει αν αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της αποστολής «Ασπίδες».

«Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια σ' αυτή την περιφέρεια, το απλούστερο θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε την αποστολή που έχουμε ήδη έτοιμη και ίσως να την προσαρμόσουμε λίγο», δήλωσε η Κάλας.

«Τίθεται επίσης ζήτημα ενός συνασπισμού εθελοντών σχετικά μ' αυτό, όμως οφείλουμε επίσης να δούμε τι θα επέτρεπε να ανοίξει το ταχύτερο το στενό του Ορμούζ», πρόσθεσε.

Οι 27 θα μπορούσαν έτσι να συμφωνήσουν πάνω σε κοινά «κριτήρια», αποδεκτά από τις ΗΠΑ, και τα οποία θα υποβάλονταν στους Ιρανούς, εξήγησε διπλωματική πηγή.
Thema Insights

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

