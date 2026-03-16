Στενά του Ορμούζ: Καμία επίθεση κατά πλοίου τις τελευταίες 72 ώρες - Ναυτικές συνοδείες από Ινδία και Πακιστάν
Ο φόβος για επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές παραμένει. Ενημέρωση της EOS Risk Group στο πλαίσιο προστασίας των εμπορικών διαδρομών

Μηνάς Τσαμόπουλος
Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν αναφερθεί ναυτικές επιθέσεις τις τελευταίες 72 ώρες, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει τεταμένη, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι οι επιθέσεις είναι πιθανό να επαναληφθούν. Η τελευταία επιβεβαιωμένη επίθεση σημειώθηκε σε πλοίο υπό ταϊλανδική σημαία δέχθηκε χτύπημα , φτάνοντας τον συνολικό αριθμό των επιτιθέμενων πλοίων στις 22 περιπτώσεις.

Σύμφωνα με ενημέρωση της EOS Risk Group στο πλαίσιο προστασίας των εμπορικών διαδρομών, η Ινδική Ναυτική Δύναμη συνόδευσε στις 14 Μαρτίου δύο πλοία μεταφοράς υγραερίου (Shivalik και Nanda Devi) στο πλαίσιο της Επιχείρησης Sankalp. Παράλληλα, η Ναυτική Δύναμη του Πακιστάν ξεκίνησε την Επιχείρηση Muhafiz ul Bahr για την ασφάλεια των πλοίων της. Οι ΗΠΑ κάλεσαν για συμμαχική ναυτική παρουσία, ωστόσο αρκετές χώρες έχουν απορρίψει πρόσθετες αναπτύξεις στη ζώνη.

Στην Μαύρη Θάλασσα, την ίδια ημέρα, το ελληνικό δεξαμενόπλοιο MARAN HOMER δέχθηκε βολή από άγνωστο αντικείμενο κοντά στο Νοβοροσίσκ, ενώ βρισκόταν σε αναμονή φορτώσεων. Το πλοίο υπέστη ζημιές αλλά παρέμεινε σε ναυπηγική κατάσταση.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι για τις επόμενες επτά ημέρες, η ένταση θα διατηρηθεί, με τα πλοία και τις ενεργειακές υποδομές να παραμένουν πρωτεύοντες στόχοι, κυρίως για ιρανικές δυνάμεις. Η κατάσταση παραμένει «ευμετάβλητη», και οι ναυτικές δυνάμεις καλούνται σε αυξημένη ετοιμότητα.
