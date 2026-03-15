IDF: Ο αδελφός του δράστη της επίθεσης στη συναγωγή του Μίσιγκαν ήταν διοικητής της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή
IDF: Ο αδελφός του δράστη της επίθεσης στη συναγωγή του Μίσιγκαν ήταν διοικητής της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή
Ο αδελφός του δράστη, Ιμπραήμ Μοχάμεντ Γκαζάλι, ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση των επιχειρήσεων όπλων στη μονάδα «Μπαντρ» και σκοτώθηκε στις 5 Μαρτίου μετά από επίθεση των IDF σε στρατιωτικό κτίριο της Χεζμπολάχ
Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα (15/3) ότι ο αδελφός του άνδρα που έριξε με το αυτοκίνητό του, γεμάτο εκρηκτικά, πάνω σε συναγωγή στο Μίσιγκαν την Πέμπτη (12/3), ήταν διοικητής της Χεζμπολάχ, που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή την περασμένη εβδομάδα.
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι ο αδελφός του δράστη, Ιμπραήμ Μοχάμεντ Γκαζάλι, ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση των επιχειρήσεων όπλων στη μονάδα «Μπαντρ» της ιρανικής μαριονέτας.
Όπως επεσήμανε εκπρόσωπος των IDF, ο Ιμπραήμ Γκαζάλι σκοτώθηκε στις 5 Μαρτίου μετά από επίθεση των IDF σε στρατιωτικό κτίριο της Χεζμπολάχ που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση όπλων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία ο Γκαζάλι σκοτώθηκε από αξιωματικούς ασφαλείας του ναού, οι οποίοι εξουδετέρωσαν την απειλή.
Το 2019 είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό με το ταξίδι του να ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, καθώς είχε σημειωθεί ως άτομο «στόχος» λόγω προηγούμενων επαφών του με υπόπτους της Χεζμπολάχ.
Στην επιστροφή του στις ΗΠΑ μέσω Ατλάντα, υπήρξε έρευνα του τηλεφώνου του, όπου βρέθηκαν επαφές με άτομα που ήταν γνωστά ή υπόπτους μέλη της Χεζμπολάχ.
Είχε καταγραφεί στις βάσεις δεδομένων της αμερικανικής κυβέρνησης για συνδέσεις με γνωστούς ή υπόπτους τρομοκράτες που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σύμφωνα με αξιωματούχους της αμερικανικής αστυνομίας.
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι ο αδελφός του δράστη, Ιμπραήμ Μοχάμεντ Γκαζάλι, ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση των επιχειρήσεων όπλων στη μονάδα «Μπαντρ» της ιρανικής μαριονέτας.
Όπως επεσήμανε εκπρόσωπος των IDF, ο Ιμπραήμ Γκαζάλι σκοτώθηκε στις 5 Μαρτίου μετά από επίθεση των IDF σε στρατιωτικό κτίριο της Χεζμπολάχ που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση όπλων.
Την Πέμπτη ο 41χρονος Αϊμάν Γκαζάλι εισέβαλε στη συναγωγή Temple Israel οδηγώντας ένα όχημα γεμάτο εκρηκτικά, το οποίο στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από το FBI ως «στοχευμένη πράξη βίας κατά της εβραϊκής κοινότητας».
❗️INTELLIGENCE REVEALS: BROTHER OF TERRORIST BEHIND U.S. SYNAGOGUE ATTACK WAS A HEZBOLLAH TERRORIST— Israel Defense Forces (@IDF) March 15, 2026
Hezbollah commander Ibrahim Muhammad Ghazali was responsible for managing weapons operations within a specialized branch of the Badr Unit. The unit is responsible for launching…
Σύμφωνα με την Αστυνομία ο Γκαζάλι σκοτώθηκε από αξιωματικούς ασφαλείας του ναού, οι οποίοι εξουδετέρωσαν την απειλή.
Ένας αξιωματικός ασφαλείας τραυματίστηκε και τουλάχιστον 30 αξιωματικοί δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες για εισπνοή καπνού, ενώ τα περισσότερα από 100 παιδιά που βρίσκονταν στο κτίριο δεν τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.
The brother of the suspect behind the synagogue attack in Michigan was a Hezbollah commander responsible for managing weapons operations for its Badr Unit, the IDF said.— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 15, 2026
He was eliminated by the IDF last week. pic.twitter.com/P0gJVf46O3
Ύποπτες επαφές με ΧεζμπολάχΟ Αϊμάν Γκαζάλι, ο οποίος κατάγεται από το Λίβανο και ήρθε στις ΗΠΑ το 2011 με βίζα ως σύζυγος Αμερικανής πολίτη, έγινε Αμερικανός πολίτης το 2016. Εργαζόταν σε ένα μεσανατολικό εστιατόριο, ενώ η σύζυγός του υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2024, με το διαζύγιο να ολοκληρώνεται το Μάρτιο του 2025.
Το 2019 είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό με το ταξίδι του να ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, καθώς είχε σημειωθεί ως άτομο «στόχος» λόγω προηγούμενων επαφών του με υπόπτους της Χεζμπολάχ.
Στην επιστροφή του στις ΗΠΑ μέσω Ατλάντα, υπήρξε έρευνα του τηλεφώνου του, όπου βρέθηκαν επαφές με άτομα που ήταν γνωστά ή υπόπτους μέλη της Χεζμπολάχ.
Είχε καταγραφεί στις βάσεις δεδομένων της αμερικανικής κυβέρνησης για συνδέσεις με γνωστούς ή υπόπτους τρομοκράτες που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σύμφωνα με αξιωματούχους της αμερικανικής αστυνομίας.
Ωστόσο, παρά τις συνδέσεις του με την οργάνωση, δεν καταγράφηκε ως μέλος της Χεζμπολάχ στις κυβερνητικές βάσεις δεδομένων.
Μια εβδομάδα πριν από την επίθεση, δύο αδέλφια του Γκαζάλι και δύο από τα παιδιά τους σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Λίβανο. Η δήμαρχος του χωριού Μασγκάρα, στο οποίο ζούσαν, επιβεβαίωσε την τραγωδία και ανέφερε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς συνδεδεμένους με τη Χεζμπολάχ.
Οι IDF δεν έκαναν καμία αναφορά στον άλλο αδελφό του Αϊμάν Γκαζάλι, τον Κασίμ, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε στην επιδρομή.
Μια εβδομάδα πριν από την επίθεση, δύο αδέλφια του Γκαζάλι και δύο από τα παιδιά τους σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Λίβανο. Η δήμαρχος του χωριού Μασγκάρα, στο οποίο ζούσαν, επιβεβαίωσε την τραγωδία και ανέφερε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς συνδεδεμένους με τη Χεζμπολάχ.
Οι IDF δεν έκαναν καμία αναφορά στον άλλο αδελφό του Αϊμάν Γκαζάλι, τον Κασίμ, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε στην επιδρομή.
