Διασυνδέσεις με τη Χεζμπολάχ φέρεται να είχε ο δράστης της επίθεσης σε συναγωγή στο Μίσιγκαν
Σύμφωνα με το CNN, o Αϊμάν Μοχάμαντ Γκαζάλι, με καταγωγή από το Λίβανο, είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό το 2019, με το ταξίδι του να ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ
Ο Αϊμάν Μοχάμαντ Γκαζάλι, ο 41χρονος άντρας που εισέβαλε στη συναγωγή Temple Israel στο Μίσιγκαν, είχε αναφερθεί σε βάσεις δεδομένων της αμερικανικής κυβέρνησης για διασυνδέσεις με τη Χεζμπολάχ, αν και δεν θεωρείται μέλος της οργάνωσης, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι της επιβολής του νόμου.
Όπως αναφέρει το CNN, ο Γκαζάλι, που ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της χθεσινής επίθεσης στη συναγωγή, είχε καταγραφεί σε βάσεις δεδομένων της αμερικανικής κυβέρνησης για συνδέσεις με γνωστούς ή υπόπτους τρομοκράτες που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σύμφωνα με αξιωματούχους της αμερικανικής αστυνομίας. Παρά τις συνδέσεις του με την οργάνωση, δεν καταγράφηκε ως μέλος της Χεζμπολάχ στις κυβερνητικές βάσεις δεδομένων.
Η επίθεση σημειώθηκε όταν ο Γκαζάλι, οδηγώντας ένα όχημα γεμάτο εκρηκτικά, εισέβαλε στη συναγωγή και το όχημα πήρε φωτιά. Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από το FBI ως «στοχευμένη πράξη βίας κατά της εβραϊκής κοινότητας». Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Γκαζάλι σκοτώθηκε από αξιωματικούς ασφαλείας του ναού, οι οποίοι εξουδετέρωσαν την απειλή. Ένας αξιωματικός ασφαλείας τραυματίστηκε και τουλάχιστον 30 αξιωματικοί δέχτηκαν τις Πρώτες Βοήθειες για εισπνοή καπνού.
Ο Γκαζάλι, Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο, είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό το 2019, με το ταξίδι του να ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, καθώς είχε σημειωθεί ως άτομο «στόχος» λόγω προηγούμενων επαφών του με υπόπτους της Χεζμπολάχ. Στην επιστροφή του στις ΗΠΑ μέσω Ατλάντα, υπήρξε έρευνα του τηλεφώνου του, όπου βρέθηκαν επαφές με άτομα που ήταν γνωστά ή υπόπτους μέλη της Χεζμπολάχ.
Μια εβδομάδα πριν από την επίθεση, δύο αδέλφια του Γκαζάλι και δύο από τα παιδιά τους σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Λίβανο. Η δήμαρχος του χωριού Μασγκάρα, στο οποίο ζούσαν, επιβεβαίωσε την τραγωδία και ανέφερε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς συνδεδεμένους με τη Χεζμπολάχ.
Η επίθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την εβραϊκή κοινότητα και τις αρχές, οι οποίες συνεχίζουν την έρευνα για τα κίνητρα του δράστη και τις πιθανές σχέσεις του με τρομοκρατικές οργανώσεις.
Ύποπτες επαφές με τη Χεζμπολάχ
Έγινε Αμερικανός πολίτης το 2016Ο δράστης, ο οποίος ήρθε στις ΗΠΑ το 2011 με βίζα ως σύζυγος Αμερικανής πολίτη, έγινε Αμερικανός πολίτης το 2016. Εργαζόταν σε ένα μεσανατολικό εστιατόριο, ενώ η σύζυγός του υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2024, με το διαζύγιο να ολοκληρώνεται το Μάρτιο του 2025.
