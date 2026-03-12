Νεκρός ο ένοπλος που εισέβαλε με αυτοκίνητο σε συναγωγή στο Μίσιγκαν, βίντεο
Δεν υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των παιδιών στο σχολείο και τον παιδικό σταθμό ή του προσωπικού - Ένας φρουρός τραυματίστηκε ελαφρά
Ο δράστης έπεσε νεκρός έπειτα από σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών με τους φρουρούς, επιβεβαίωσε η αστυνομία μετά και τις αναφορές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.
Ο τοπικός σερίφης ανέφερε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των παιδιών και του προσωπικού στη συναγωγή. Ένας φρουρός τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
Το κίνητρο και η ταυτότητα του δράστη παραμένουν άγνωστα, όπως και αν είχε συνεργούς. Οι Αρχές μιλούν για σκόπιμη ενέργεια.
🚨 DEVELOPING: CAR CRASHES INTO JEWISH SYNAGOGUE IN MICHIGAN - ACTIVE SHOOTER REPORTED— Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026
• Vehicle deliberately driven into Temple Israel in West Bloomfield, Michigan, officials say
• Reports indicate shots were fired after the crash
• The vehicle caught fire after striking the… pic.twitter.com/lAtCANZZb5
Ο ένοπλος πλησίασε τους φρουρούς και τότε σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών. Το Associated Press ανέφερε ότι ο δράστης σκοτώθηκε από τα πυρά των φρουρών. Αργότερα έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του.
Ο σερίφης επιβεβαίωσε ότι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια όλοι όσοι βρίσκονταν στο γειτονικό σχολείο και τον παιδικό σταθμό.
Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν ύποπτα αντικείμενα, πιθανόν εκρηκτικά.
🚨Breaking: Authorities are responding to reports of an active shooter at Temple Israel synagogue in West Bloomfield, Michigan. Police are on scene, and officials have not yet confirmed any victims.pic.twitter.com/SwTjPEuXdH— Red Line News (@RedLineNewsUSA) March 12, 2026
🇺🇸 Reports of an active shooter at Temple Israel in West Bloomfield, Michigan. A car also drove into the building and caught fire. pic.twitter.com/d1qJ2FDHXB— The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 12, 2026
Επιτόπου έσπευσαν στελέχη του FBI, έγραψε στο X ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Κας Πάτελ. Επιβεβαίωσε ακόμη ότι το αυτοκίνητο προσέκρουσε σκόπιμα στο κτίριο, αλλά και είναι σε εξέλιξη περιστατικό με πυροβολισμούς.
FBI personnel are on the scene with partners in Michigan and responding to the apparent vehicle ramming and active shooter situation out of Temple Israel Synagogue in West Bloomfield Township, Michigan. @FBIDetroit— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 12, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr