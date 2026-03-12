Νεκρός ο ένοπλος που εισέβαλε με αυτοκίνητο σε συναγωγή στο Μίσιγκαν, βίντεο

Δεν υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των παιδιών στο σχολείο και τον παιδικό σταθμό ή του προσωπικού - Ένας φρουρός τραυματίστηκε ελαφρά





Ο δράστης έπεσε νεκρός έπειτα από σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών με τους φρουρούς, επιβεβαίωσε η αστυνομία μετά και τις αναφορές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.



δεν υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των παιδιών και του προσωπικού στη συναγωγή. Ένας φρουρός τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.



Το κίνητρο και η ταυτότητα του δράστη παραμένουν άγνωστα, όπως και αν είχε συνεργούς. Οι Αρχές μιλούν για σκόπιμη ενέργεια.









Ο ένοπλος πλησίασε τους φρουρούς και τότε σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών. Το Associated Press ανέφερε ότι ο δράστης σκοτώθηκε από τα πυρά των φρουρών. Αργότερα έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του.



Ο σερίφης επιβεβαίωσε ότι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια όλοι όσοι βρίσκονταν στο γειτονικό σχολείο και τον παιδικό σταθμό.



Κλείσιμο







Η αστυνομία στο Γουέστ Μπλούμφιλντ του Μίσιγκαν κλήθηκε την Πέμπτη να αντιμετωπίσει έναν ένοπλο που πυροβολούσε σε συναγωγή Ο δράστης έπεσε νεκρός έπειτα από σφοδρή, επιβεβαίωσε η αστυνομία μετά και τις αναφορές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.Ο τοπικός σερίφης ανέφερε ότιμεταξύ των παιδιών και του προσωπικού στη συναγωγή. Ένας φρουρός τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.Το κίνητρο και η ταυτότητα του δράστη παραμένουν άγνωστα, όπως και αν είχε συνεργούς. Οι Αρχές μιλούν για σκόπιμη ενέργεια.Όλα ξεκίνησαν, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σκόπιμα το μεσημέρι της Πέμπτης πάνω στη συναγωγή Temple Israel, μία από τις μεγαλύτερες στις ΗΠΑ. Αμέσως μετά ακούστηκαν πυροβολισμοί, ενώ το όχημα πήρε φωτιά.Ο ένοπλος πλησίασε τους φρουρούς και τότε σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών. Το Associated Press ανέφερε ότι ο δράστης σκοτώθηκε από τα πυρά των φρουρών. Αργότερα έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του.Ο σερίφης επιβεβαίωσε ότι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια όλοι όσοι βρίσκονταν στο γειτονικό σχολείο και τον παιδικό σταθμό.Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν ύποπτα αντικείμενα, πιθανόν εκρηκτικά.

Η Εβραϊκή Ομοσπονδία του Ντιτρόιτ προέτρεψε τα εβραϊκά ιδρύματα να κλειδώσουν τις εγκαταστάσεις τους ώστε κανένας να μην εισέρχεται ή εξέρχεται στα κτίρια. Η αστυνομική παρουσία ήταν έντονη.



Επιτόπου έσπευσαν στελέχη του FBI, έγραψε στο X ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Κας Πάτελ. Επιβεβαίωσε ακόμη ότι το αυτοκίνητο προσέκρουσε σκόπιμα στο κτίριο, αλλά και είναι σε εξέλιξη περιστατικό με πυροβολισμούς.



Η συναγωγή είναι ένας χώρος λατρείας των μεταρρυθμιστών Εβραίων, ενώ λειτουργεί και νηπιαγωγείο, είναι δε μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες στις ΗΠΑ με περίπου 3.000 μέλη. Για λόγους ασφαλείας διαθέτει ένοπλους φρουρούς.