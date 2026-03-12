Δείτε πλάνα από τη διάσωση του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου Zefyros που δέχτηκε επίθεση στον Περσικό
Σώοι και αβλαβείς είναι οι 22 υπήκοοι Γεωργίας που αποτελούν το πλήρωμα του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου

Καλά στην υγεία τους είναι οι 22 υπήκοοι Γεωργίας που αποτελούν το πλήρωμα του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου Zefyros, το οποίο δέχθηκε πλήγμα από πιθανό ιρανικό μη επανδρωμένο επιφανειακό σκάφος, ενώ πραγματοποιούσε επιχείρηση μεταφοράς φορτίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship transfer) εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ωστόσο, στο δεξαμενόπλοιο εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά το πλήγμα.

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φέρεται να δείχνει πλάνα από την επιχείρηση διάσωσης του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου. Στο κλιπ, άνδρες φαίνονται να αποβιβάζονται σε ασφαλές σκάφος από λέμβο που γράφει πάνω το όνομα Zefyros, ενώ το φλεγόμενο τάνκερ διακρίνεται στον ορίζοντα.




Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε με τη συνδρομή των ιρακινών πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών αρχών, που κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ (SOMO) επιβεβαίωσε ότι το πλοίο μετέφερε συμπυκνωμένα ενεργειακά προϊόντα της Basra Gas Company, στο πλαίσιο εμπορικών δραστηριοτήτων εξαγωγής υδρογονανθράκων από τη χώρα.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά επιθέσεων που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του κόσμου.

Κλείσιμο
Το δεξαμενόπλοιο Zefyros ανήκει στην εταιρεία Benetech των Γιώργου και Βασίλη Μιχαήλ που διαχειρίζεται στόλο από συνολικά έξι δεξαμενόπλοια. Ο Βασίλης Μιχαήλ είναι παντρεμένος με τη Χριστίνα Βακάκη, κόρη του Mr Jumbo, ενώ ο «πατριάρχης» της οικογένειας, Μιχαήλ Μιχαήλ, ήταν στενός συνεργάτης του «βασιλιά των tankers», Λουκά Χατζηιωάννου.
