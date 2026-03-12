Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Επίθεση σε δύο δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο: Αναφορές για νεκρό, 38 μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί, δείτε βίντεο
Επίθεση σε δύο δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο: Αναφορές για νεκρό, 38 μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί, δείτε βίντεο
Τα πλοία που μετέφεραν ιρακινό καύσιμο πήραν φωτιά μέσα στα ιρακινά χωρικά ύδατα - Η G7 εξετάζει συνοδεία πλοίων στον Κόλπο
Δύο ξένα δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ιρακινό καύσιμο δέχθηκαν επίθεση μέσα στα χωρικά ύδατα του Ιράκ στον Περσικό Κόλπο μέσα στην τελευταία ώρα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές και στα δύο πλοία και να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας ναυτικός, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι». Σύμφωνα τον διευθυντή της ιρακινής αρχής λιμένων, τον Φαρχάν αλ Φαρτούσ, οι αρχές έχουν μέχρι στιγμής απομακρύνει 38 μέλη πληρώματος.
Το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Ιχμπαρίγια μετέδωσε πλάνα στα οποία διακρίνεται πλοίο στη θάλασσα από το οποίο υψώνονται πυκνοί καπνοί και φλόγες. Σε κείμενο σε μπάνερ που μεταδιδόταν παράλληλα το δίκτυο αναφέρθηκε στον «θάνατο μέλους του πληρώματος» του ενός από τα δυο πλοία, επικαλούμενο τον Ιρακινό αξιωματούχο.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματούχο λιμανιού στο Ιράκ, δύο ξένα δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ιρακινό fuel oil δέχθηκαν επίθεση μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας στον Περσικό Κόλπο.
Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην τελευταία ώρα και είχε ως αποτέλεσμα και τα δύο πλοία να τυλιχθούν στις φλόγες, καθώς εκδηλώθηκαν πυρκαγιές μετά την επίθεση.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίθεση δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των πλοίων.
Το Ιχμπαρίγια ανέφερε επίσης πως έχουν διασωθεί 38 ναυτικοί και ότι οι έρευνες «συνεχίζονται» για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι».
Νωρίτερα, ο κ. Φαρτούσι τόνισε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι τα δυο πλοία βρίσκονται στις φλόγες.
Σε μία από τις επιθέσεις αυτές προκλήθηκε πυρκαγιά σε πλοίο, γεγονός που ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματός του να το εγκαταλείψει για λόγους ασφαλείας.
Οι πληροφορίες για τα περιστατικά αυτά ενισχύουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως.
Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε την Τετάρτη από την Προεδρία της G7, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με τους ηγέτες της ομάδας.
Στη συνομιλία συζητήθηκαν οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το Ιράν, καθώς και οι επιπτώσεις της κρίσης στην άνοδο των τιμών της ενέργειας.
Όπως αναφέρεται στη δήλωση, «σε αυτό το πλαίσιο, έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για να διερευνήσει τη δυνατότητα συνοδείας πλοίων όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας, και αυτό θα συνοδεύεται επίσης από προσεγγίσεις προς τις ναυτιλιακές εταιρείες, τις εταιρείες μεταφορών και τους ασφαλιστές».
Το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Ιχμπαρίγια μετέδωσε πλάνα στα οποία διακρίνεται πλοίο στη θάλασσα από το οποίο υψώνονται πυκνοί καπνοί και φλόγες. Σε κείμενο σε μπάνερ που μεταδιδόταν παράλληλα το δίκτυο αναφέρθηκε στον «θάνατο μέλους του πληρώματος» του ενός από τα δυο πλοία, επικαλούμενο τον Ιρακινό αξιωματούχο.
According to an Iraqi port official, two foreign tankers carrying Iraqi fuel oil were attacked within the territorial waters of Iraq within the last hour, causing both to catch fire in the Persian Gulf. A total of 25 crewmembers onboard the vessels have been evacuated so far by… pic.twitter.com/xBCHI09Txs— OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2026
Σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματούχο λιμανιού στο Ιράκ, δύο ξένα δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ιρακινό fuel oil δέχθηκαν επίθεση μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας στον Περσικό Κόλπο.
Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην τελευταία ώρα και είχε ως αποτέλεσμα και τα δύο πλοία να τυλιχθούν στις φλόγες, καθώς εκδηλώθηκαν πυρκαγιές μετά την επίθεση.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίθεση δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των πλοίων.
Εκκένωση των πληρωμάτων από τις ιρακινές αρχέςΟι ιρακινές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την ασφάλεια των πληρωμάτων.
Το Ιχμπαρίγια ανέφερε επίσης πως έχουν διασωθεί 38 ναυτικοί και ότι οι έρευνες «συνεχίζονται» για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι».
Νωρίτερα, ο κ. Φαρτούσι τόνισε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι τα δυο πλοία βρίσκονται στις φλόγες.
Προηγήθηκαν επιθέσεις σε τρία πλοίαΗ εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από αναφορές ότι τρία πλοία είχαν δεχθεί επίθεση στην ίδια περιοχή.
Σε μία από τις επιθέσεις αυτές προκλήθηκε πυρκαγιά σε πλοίο, γεγονός που ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματός του να το εγκαταλείψει για λόγους ασφαλείας.
Massive oil tanker fire reported in the northern Persian Gulf tonight after an Iranian attack. pic.twitter.com/gEmg4s1Plc— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 11, 2026
Οι πληροφορίες για τα περιστατικά αυτά ενισχύουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως.
Η G7 εξετάζει συνοδεία πλοίων στον ΚόλποΤην ίδια ώρα, οι ηγέτες της ομάδας των χωρών της G7 — των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Ιταλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας — συμφώνησαν να εξετάσουν την επιλογή παροχής συνοδείας σε εμπορικά πλοία ώστε να μπορούν να πλοηγούνται ελεύθερα στον Περσικό Κόλπο.
Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε την Τετάρτη από την Προεδρία της G7, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με τους ηγέτες της ομάδας.
Στη συνομιλία συζητήθηκαν οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το Ιράν, καθώς και οι επιπτώσεις της κρίσης στην άνοδο των τιμών της ενέργειας.
Όπως αναφέρεται στη δήλωση, «σε αυτό το πλαίσιο, έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για να διερευνήσει τη δυνατότητα συνοδείας πλοίων όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας, και αυτό θα συνοδεύεται επίσης από προσεγγίσεις προς τις ναυτιλιακές εταιρείες, τις εταιρείες μεταφορών και τους ασφαλιστές».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα