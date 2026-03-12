Επίθεση σε δύο δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο: Αναφορές για νεκρό, 38 μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματούχο λιμανιού στο Ιράκ, δύο ξένα δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ιρακινό fuel oil δέχθηκαν επίθεση μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας στον Περσικό Κόλπο.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην τελευταία ώρα και είχε ως αποτέλεσμα και τα δύο πλοία να τυλιχθούν στις φλόγες, καθώς εκδηλώθηκαν πυρκαγιές μετά την επίθεση.

Εκκένωση των πληρωμάτων από τις ιρακινές αρχές

Προηγήθηκαν επιθέσεις σε τρία πλοία

Η G7 εξετάζει συνοδεία πλοίων στον Κόλπο