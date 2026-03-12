Σε ποιον ανήκει το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε στον Περσικό

Drone ή σκάφος παγιδευμένο με εκρηκτικά;

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, εργαζόμενος στο λιμάνι της Βασόρας είπε πως δεν είναι σε θέση να πει αν πρόκειται για επίθεση εναέριων ή θαλάσσιων drones, την ώρα που οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν ότι ναρκοθετεί τα ύδατα του Κόλπου και το στενό του Χορμούζ για να παραλύσει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.



Αντιδράσεις από το Ιράκ

Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων πλήττεται από «άγνωστο βλήμα» ανοικτά των ΗΑΕ

Προηγήθηκαν επιθέσεις σε τρία πλοία

Η G7 εξετάζει συνοδεία πλοίων στον Κόλπο