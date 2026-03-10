Έξι νεκροί και 37 τραυματίες από την ουκρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Μπριάνσκ στην Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Βολοντίμιρ Ζελένσκι Πόλεμος στην Ουκρανία

Έξι νεκροί και 37 τραυματίες από την ουκρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Μπριάνσκ στην Ρωσία

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο ουκρανικός στρατός έπληξε εργοστάσιο κατασκευής πυραύλων

Έξι νεκροί και 37 τραυματίες από την ουκρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Μπριάνσκ στην Ρωσία
Έξι πολίτες σκοτώθηκαν και άλλοι 37 τραυματίστηκαν από την ουκρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής του Μπριάνσκ Αλεξάντερ Μπογκομάζ.

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο ουκρανικός στρατός έπληξε εργοστάσιο κατασκευής πυραύλων στην πόλη Μπριάνσκ.

Η επιχείρηση είχε ως στόχο το εργοστάσιο στο Μπριάνσκ το οποίο κατασκευάζει συστήματα ελέγχου για όλους τους τύπους των πυραύλων που χρησιμοποιούνται από την Ρωσική Ομοσπονδία, δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης