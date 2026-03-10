Έξι νεκροί και 37 τραυματίες από την ουκρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Μπριάνσκ στην Ρωσία
Έξι πολίτες σκοτώθηκαν και άλλοι 37 τραυματίστηκαν από την ουκρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής του Μπριάνσκ Αλεξάντερ Μπογκομάζ.
Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο ουκρανικός στρατός έπληξε εργοστάσιο κατασκευής πυραύλων στην πόλη Μπριάνσκ.
Η επιχείρηση είχε ως στόχο το εργοστάσιο στο Μπριάνσκ το οποίο κατασκευάζει συστήματα ελέγχου για όλους τους τύπους των πυραύλων που χρησιμοποιούνται από την Ρωσική Ομοσπονδία, δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp.
🚨 BREAKING— DC_Global_News (@DC_Global_News) March 10, 2026
Video filmed nearby shows the impact of a Ukrainian cruise missile on the Kremniy EL microelectronics plant in Bryansk, Russia.
▪️ The site had reportedly already been targeted earlier in a strike on the facility.
▪️ The industrial complex is believed to be used in… pic.twitter.com/o8mHhtR8gA
