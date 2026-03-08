Στην Κύπρο τη Δευτέρα Μητσοτάκης και Μακρόν, θα έχουν συνάντηση με Χριστοδουλίδη

Και οι τρεις θα μεταβούν στην Πάφο - Ο Γάλλος πρόεδρος θα φτάσει στην Κύπρο, λίγες ημέρες μετά την επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι