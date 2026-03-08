Μητσοτάκης για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Θα παρέμβουμε σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας, ευρωπαϊκό πλέγμα προστασίας γύρω από την Κύπρο

Η κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού: «Όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος από εξωτερικούς κινδύνους, τότε η κοινή μας απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι άμεση και ισχυρή» - Τι γράφει για τυχόν επιπτώσεις του πολέμου σε ενέργεια και αγαθά