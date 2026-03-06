Washington Post: Η Ρωσία συνεργάζεται με το Ιράν, δίνει κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ

Η Ρωσία φέρεται να πληροφορεί το Ιράν από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο (28/2) - Πώς η Ρωσία μπορεί να επωφεληθεί από έναν παρατεταμένο πόλεμο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ