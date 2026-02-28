Μεντβέντεφ για επίθεση ΗΠΑ- Ισραήλ στο Ιράν: Ο ειρηνοποιός Τραμπ έδειξε ξανά το αληθινό του πρόσωπο
Μεντβέντεφ για επίθεση ΗΠΑ- Ισραήλ στο Ιράν: Ο ειρηνοποιός Τραμπ έδειξε ξανά το αληθινό του πρόσωπο

«Οι ΗΠΑ είναι μόλις 249 ετών. Η Περσική Αυτοκρατορία ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 2.500 χρόνια. Ας δούμε τι θα συμβεί σε 100 χρόνια περίπου…», έγραψε στην ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας

Μεντβέντεφ για επίθεση ΗΠΑ- Ισραήλ στο Ιράν: Ο ειρηνοποιός Τραμπ έδειξε ξανά το αληθινό του πρόσωπο
Σκληρή ήταν η αντίδραση της Μόσχας μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν που είναι στενός σύμμαχος της Ρωσίας. Ο «ειρηνοποιός» (Τραμπ) έδειξε ξανά το αληθινό του πρόσωπο, τόνισε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, και πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.
Αναλυτικά η ανάρτησή του
Ο «ειρηνοποιός» το ξανακάνει. Οι συνομιλίες με το Ιράν ήταν απλώς ένα προκάλυμμα. Όλοι το γνώριζαν. Ποιος έχει πλέον περισσότερη υπομονή να περιμένει το θλιβερό τέλος του εχθρού; Οι ΗΠΑ είναι μόλις 249 ετών. Η Περσική Αυτοκρατορία ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 2.500 χρόνια. Ας δούμε τι θα συμβεί σε 100 χρόνια περίπου…

