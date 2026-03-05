Τουλάχιστον 87 νεκροί και 61 αγνοούμενοι από τη βύθιση ιρανικής φρεγάτας ανοιχτά της Σρι Λάνκα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιρανική φρεγάτα Υποβρύχιο Σρι Λάνκα Πιτ Χέγκσεθ

Τουλάχιστον 87 νεκροί και 61 αγνοούμενοι από τη βύθιση ιρανικής φρεγάτας ανοιχτά της Σρι Λάνκα, δείτε βίντεο

Η αμερικανική επίθεση στον Ινδικό Ωκεανό προκαλεί σοβαρές απώλειες για το Ιράν, με μεγάλο μέρος του πληρώματος του Iris Dena να παραμένει αγνοούμενο

Τουλάχιστον 87 νεκροί και 61 αγνοούμενοι από τη βύθιση ιρανικής φρεγάτας ανοιχτά της Σρι Λάνκα, δείτε βίντεο
17 ΣΧΟΛΙΑ
Αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε την ιρανική φρεγάτα Iris Dena στον Ινδικό Ωκεανό, προκαλώντας σοβαρές απώλειες με τουλάχιστον 87 νεκρούς και  61 αγνοούμενους. Η επίθεση, που εκδηλώθηκε σε διεθνή ύδατα κοντά στις ακτές της Σρι Λάνκα, φέρνει το Ιράν αντιμέτωπο με την απώλεια ενός σημαντικού ναυτικού πλοίου.

Η αμερικανική επίθεση και οι δηλώσεις του Πενταγώνου

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι η επίθεση στο Iris Dena πραγματοποιήθηκε από αμερικανικό υποβρύχιο, το οποίο χρησιμοποίησε τορπίλη για να βυθίσει το ιρανικό πλοίο. Ο Χέγκεθ τόνισε ότι το Ιράν «θεωρούσε ότι ήταν σε ασφαλή ύδατα», ωστόσο το αμερικανικό υποβρύχιο εκτέλεσε την αποστολή του και το πλοίο βυθίστηκε με «ήσυχο θάνατο». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ιράν «δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ πρόσωπο με πρόσωπο», τονίζοντας ότι η στρατηγική των ΗΠΑ είναι να «ελέγχουν τη μοίρα τους» στην περιοχή.

Ο Χέγκεθ πρόσθεσε ότι αυτή η επίθεση αποτελεί την πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με τορπίλη από αμερικανικό υποβρύχιο και τόνισε πως η κίνηση αυτή δείχνει τη στρατηγική υπεροχή των ΗΠΑ στην περιοχή, καταγγέλλοντας το Ιράν ως «τρομοκρατική απειλή» που συνεχώς προσπαθεί να επεκτείνει την επιρροή του μέσω επιθέσεων με πυραύλους και drones.

Ένα βίντεο του Πενταγώνου που φέρεται να έχει καταγράψει την επίθεση έδειξε το πολεμικό πλοίο να χτυπιέται από μια τεράστια έκρηξη που ανατίναξε το πίσω μέρος του σκάφους, το ανέβασε από το νερό και το έκανε να αρχίσει να βυθίζεται από την πρύμνη.



Το ιρανικό πλοίο είχε συμμετάσχει σε ναυτική άσκηση που διοργάνωσε η Ινδία στον Κόλπο της Βεγγάλης από τις 18 έως τις 25 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της άσκησης.

Αναφορά των Σριλανκέζικων Αρχών και ανθρωπιστική κρίση

Οι αρχές της Σρι Λάνκα ανέφεραν ότι το Iris Dena, το οποίο συμμετείχε σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την Ινδία, δέχτηκε επίθεση από υποβρύχιο και βυθίστηκε περίπου 40 χλμ ανοιχτά των ακτών της.

Από τα 180 άτομα του πληρώματος, 32 διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στην πόλη Γκάλε, ενώ 87 σοροί ανασύρθηκαν από τη θάλασσα. Περίπου 61 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι διασώστες ανέφεραν ότι το πλοίο είχε στείλει σήμα κινδύνου πριν βυθιστεί, αλλά δεν υπήρξαν άλλες πληροφορίες για την ακριβή θέση του πλοίου την ώρα της επίθεσης.

Η αντίδραση του Σρι Λάνκα και η διεθνής αντίκτυπος

Η Σρι Λάνκα, η οποία παρέμεινε ουδέτερη στη σύγκρουση, ανέφερε ότι η επίθεση συνέβη εντός της ζώνης έρευνας και διάσωσης της χώρας και η στρατιωτική της δύναμη προχώρησε άμεσα σε διασώσεις.

Η Σρι Λάνκα έχει καλέσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δείξουν σύνεση και να επιδιώξουν την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Η χώρα επεσήμανε επίσης την ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια για τους επιζώντες και τα θύματα της επίθεσης.

Η βύθιση της φρεγάτας Iris Dena έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και άλλων στόχων στη Μέση Ανατολή.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η ένταση στον Κόλπο του Ομάν και τα γύρω ύδατα συνεχώς αυξάνεται, με το Ιράν να ανταποκρίνεται με δικές του επιθέσεις, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες.
17 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης