Πώς το Ισραήλ χτύπησε το αρχηγείο των αποφάσεων του ιρανικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης, δείτε βίντεο

Οι ισραηλινές αρχές υποστηρίζουν ότι το συγκρότημα χρησιμοποιούνταν από τον Αλί Χαμενεΐ - Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έπληξε κυβερνητικά και στρατιωτικά κτίρια εντός του συγκροτήματος ηγεσίας του ιρανικού καθεστώτος
Στην ανακοίνωση ότι έπληξε το «σημαντικότερο και κεντρικότερο» αρχηγείο του ιρανικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης προχώρησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, έπειτα από «ακριβή καθοδήγηση» των υπηρεσιών πληροφοριών.
Όπως αναφέρεται, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έπληξε κυβερνητικά και στρατιωτικά κτίρια εντός του συγκροτήματος ηγεσίας του ιρανικού καθεστώτος. Κατά την επίθεση, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ρίφθηκαν «πολλά πυρομαχικά» στο προεδρικό γραφείο και στο κτίριο του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.
Επιπλέον, αναφέρεται ότι επλήγη το συγκρότημα στο οποίο συνεδριάζει το ανώτατο φόρουμ του καθεστώτος, αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα ασφάλειας, καθώς και το ίδρυμα εκπαίδευσης αξιωματικών του ιρανικού στρατού, μαζί με «επιπρόσθετες κρίσιμες υποδομές».
Σύμφωνα με το ισραηλινό ανακοινωθέν, το συγκεκριμένο συγκρότημα θεωρείται ένα από τα πλέον φυλασσόμενα σημεία στο Ιράν και εκτείνεται σε πολλούς δρόμους στο κέντρο της Τεχεράνης. Εκεί, όπως υποστηρίζεται, συνεδρίαζαν συχνά η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του καθεστώτος, διαχειριζόμενες –μεταξύ άλλων– αξιολογήσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.
Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με τον ισραηλινό στρατό να υποστηρίζει ότι το συγκρότημα χρησιμοποιούνταν από τον ίδιο και ότι σε αυτό στεγάζονταν υποδομές που σχετίζονται με τη διαχείριση επιθέσεων κατά του Ισραήλ, καθώς και με την καθοδήγηση και χρηματοδότηση συμμαχικών οργανώσεων.
Η επίθεση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πραγματοποιήθηκε έπειτα από «παρατεταμένη διαδικασία συλλογής πληροφοριών και ανάλυσης» από τις υπηρεσίες στρατιωτικών πληροφοριών.
Το Ισραήλ χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο συγκρότημα ως την «πιο σημαντική και κεντρική διοικητική δομή» του ιρανικού καθεστώτος, υποστηρίζοντας ότι το πλήγμα «βαθαίνει την αποδιοργάνωση της λειτουργικής συνέχειας των μηχανισμών διοίκησης και ελέγχου» του.
