Η Κύπρος διαψεύδει ότι εκτοξεύτηκαν δύο πύραυλοι προς το νησί όπως είχε δηλώσει ο βρετανός υπουργός Αμυνας
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για ιρανικούς πυραύλους με κατεύθυνση προς το νησί
Η Λευκωσία διαψεύδει τον Βρετανό υπουργό Αμυνας Τζον Χίλι, ο οποίος είχε κάνει γνωστό νωρίτερα ότι δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν με κατεύθυνση προς την Κύπρο.
Ειδικότερα, ο Κύπριος Κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, με δήλωση του αναφέρει πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη για ιρανικούς πυραύλους που είχαν κατεύθυνση την Κύπρο.
Εξάλλου πηγές στη Λευκωσία ανέφεραν στο protothema.gr ότι τα συστήματα αεράμυνας της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς δεν εντόπισαν κανέναν κίνδυνο ενώ άγνοια για εκτόξευση πυραύλων προς την Κύπρο εκφράζουν και πηγές των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων.
Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας δήλωσε ότι δύο πύραυλοι από το Ιράν εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, όπου βρίσκονται βρετανικές στρατιωτικές βάσεις.
Όπως δήλωσε, οι βρετανικές αρχές εκτιμούν ότι «πιθανότατα δεν στόχευαν τις δικές μας βάσεις», ωστόσο το γεγονός – όπως τόνισε – «δείχνει πόσο αδιάκριτα είναι τα ιρανικά αντίποινα».
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι περίπου 300 Βρετανοί στρατιωτικοί που σταθμεύουν στο Μπαχρέιν βρέθηκαν σε μικρή απόσταση από άλλα ιρανικά πλήγματα. «Ορισμένοι από αυτούς βρίσκονταν λίγες εκατοντάδες μέτρα από τα σημεία όπου έπεσαν οι πύραυλοι», σημείωσε.
Οι δηλώσεις έγιναν μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έθεσε «αεροσκάφη στον αέρα» στη Μέση Ανατολή για αμυντικές επιχειρήσεις. Ο Χίλι επανέλαβε την έκκληση του Λονδίνου προς την Τεχεράνη να σταματήσει τις πυραυλικές επιθέσεις, να κάνει πίσω από «τις αυξανόμενες, ανεξέλεγκτες και αδιάκριτες επιθέσεις στην περιοχή» και να εγκαταλείψει τα εξοπλιστικά της προγράμματα.
Μιλώντας στο Sky News, ο Χίλι σχολίασε ότι «λίγοι θα πενθήσουν τον θάνατο του Χαμενεΐ», εκφράζοντας ωστόσο μεγαλύτερη ανησυχία για τις ευρύτερες συνέπειες. Υπενθύμισε, μεταξύ άλλων, ότι το Ιράν έχει συνδεθεί με 20 τρομοκρατικές συνωμοσίες στο βρετανικό έδαφος, με την καταστολή και τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων πολιτών του, καθώς και με την προμήθεια περίπου 50.000 drones στη Ρωσία για χρήση στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
«Να μην υπάρχει καμία αμφιβολία: πρόκειται για ένα καθεστώς που παρενοχλεί άλλες χώρες και δεν πρέπει ποτέ να του επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», τόνισε.
Ο Βρετανός υπουργός απέφυγε να σχολιάσει τη νομιμότητα των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων, δηλώνοντας ότι «αυτό είναι θέμα που πρέπει να εξηγήσουν οι ΗΠΑ». Ξεκαθάρισε όμως ότι «ό,τι κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εντός του διεθνούς δικαίου».
Επίσης δεν διευκρίνισε εάν η Βρετανία θα μπορούσε να εμπλακεί άμεσα σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Περιγράφοντας τον ρόλο των βρετανικών δυνάμεων, ανέφερε ότι όταν αεροσκάφη απογειώνονται από το Κατάρ, προστατεύουν από πυραύλους ή drones που κατευθύνονται προς το Κατάρ, ενώ από την Κύπρο πράττουν το ίδιο για την ασφάλεια του νησιού.
«Όταν τα αεροσκάφη μας βρίσκονται στον αέρα και εντοπίζουν πυραύλους ή drones που κατευθύνονται προς άλλες χώρες, θα τα καταρρίψουν», είπε, εξηγώντας ότι αυτό εννοεί όταν μιλά για «ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας μέσω συντονισμένων αμυντικών επιχειρήσεων».
⚡️UK Defence Secretary: Two missiles were launched toward Cyprus, where thousands of British soldiers are stationed.— War Monitor (@WarMonitors) March 1, 2026
