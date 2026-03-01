Συγκλονιστικό βίντεο με ιρανικό drone να χτυπά κτίριο κατοικιών στο Μπαχρέιν
Συγκλονιστικό βίντεο με ιρανικό drone να χτυπά κτίριο κατοικιών στο Μπαχρέιν

Μια δυνατή έκρηξη ακούστηκε τη στιγμή της πρόσκρουσης, ακολουθούμενη από μια μεγάλη πυρκαγιά και πυκνό καπνό από το κτίριο

Συγκλονιστικό βίντεο με ιρανικό drone να χτυπά κτίριο κατοικιών στο Μπαχρέιν
Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αρκετά κτίρια κατοικιών στην πρωτεύουσα Μανάμα, έγιναν στόχος επίθεσης από το Ιράν.

Σε δήλωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι ομάδες πολιτικής άμυνας διεξάγουν επιχειρήσεις πυρόσβεσης και διάσωσης στις πληγείσες περιοχές, ενώ βίντεο που έχει επαληθευτεί από το AFP και το Al Jazeera δείχνει ένα ιρανικό drone να χτυπά ουρανοξύστη που φιλοξενεί κατοικίες στη Μανάμα.

Δείτε τα συγκλονιστικά βίντεο:



Μια δυνατή έκρηξη ακούστηκε τη στιγμή της πρόσκρουσης, ακολουθούμενη από μια μεγάλη πυρκαγιά και πυκνό καπνό από το κτίριο.

Νωρίτερα, το Ιράν εξαπέλυσε στοχευμένη πυραυλική επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Μπαχρέιν. Η κυβέρνηση χαρακτήρισε την επίθεση «προδοσία» και «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της ασφάλειας του βασιλείου».

Συνολικά, η ιρανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε επιθέσεις σε διάφορες τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκονται αμερικανικές αεροπορικές βάσεις.
