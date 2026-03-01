Συγκλονιστικό βίντεο με ιρανικό drone να χτυπά κτίριο κατοικιών στο Μπαχρέιν
Μια δυνατή έκρηξη ακούστηκε τη στιγμή της πρόσκρουσης, ακολουθούμενη από μια μεγάλη πυρκαγιά και πυκνό καπνό από το κτίριο
Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αρκετά κτίρια κατοικιών στην πρωτεύουσα Μανάμα, έγιναν στόχος επίθεσης από το Ιράν.
Σε δήλωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι ομάδες πολιτικής άμυνας διεξάγουν επιχειρήσεις πυρόσβεσης και διάσωσης στις πληγείσες περιοχές, ενώ βίντεο που έχει επαληθευτεί από το AFP και το Al Jazeera δείχνει ένα ιρανικό drone να χτυπά ουρανοξύστη που φιλοξενεί κατοικίες στη Μανάμα.
Δείτε τα συγκλονιστικά βίντεο:
Μια δυνατή έκρηξη ακούστηκε τη στιγμή της πρόσκρουσης, ακολουθούμενη από μια μεγάλη πυρκαγιά και πυκνό καπνό από το κτίριο.
Νωρίτερα, το Ιράν εξαπέλυσε στοχευμένη πυραυλική επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Μπαχρέιν. Η κυβέρνηση χαρακτήρισε την επίθεση «προδοσία» και «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της ασφάλειας του βασιλείου».
Συνολικά, η ιρανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε επιθέσεις σε διάφορες τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκονται αμερικανικές αεροπορικές βάσεις.
Reportedly an Iranian drone hit the Era View Tower in Manama, Bahrain.— Mrgunsngear (@Mrgunsngear) February 28, 2026
The building is/was full of luxury apartments & retail outlets.
Plan accordingly...#CityLife #war #israel #iran #bahrain #manama #EraViewTower #drone #USNavy pic.twitter.com/YYxrVL2lEQ
Unbelievable footage from inside the Era Tower in Manama (Bahrain 🇧🇭), filming the Iranian Shahed drones as it slams into the buildings, just several floors up from the POV https://t.co/nYPUgTmcJy pic.twitter.com/cAagZUSnvO— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) February 28, 2026
📍Bahrain— Fayyaz Shah (@RebelByThought) February 28, 2026
Iranian Shahed drone hits an apartment building in Manama, Bahrain. pic.twitter.com/W10KqcAtLH
