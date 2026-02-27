Τραγωδία στο Μιλάνο με έναν νεκρό και τουλάχιστον 39 τραυματίες μετά από εκτροχιασμό τραμ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τραγωδία στο Μιλάνο με έναν νεκρό και τουλάχιστον 39 τραυματίες μετά από εκτροχιασμό τραμ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το τραμ βγήκε από τις γραμμές για άγνωστη προς το παρόν αιτία, προσέκρουσε σε κτήριο και ανατράπηκε, «νόμιζα ότι έκανε σεισμό» λέει ένας επιβάτης

Τραγωδία στο Μιλάνο με έναν νεκρό και τουλάχιστον 39 τραυματίες μετά από εκτροχιασμό τραμ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ένα τραμ εκτροχιάστηκε νωρίτερα στο Μιλάνο, με απολογισμό τουλάχιστον έναν νεκρό και τουλάχιστον 39 τραυματίες. Σύμφωνα με τον skytg24, το τραμ βγήκε από τις γραμμές για άγνωστη προς το παρόν αιτία και προσέκρουσε σε κτήριο.

Στη συνέχεια φέρεται να έχει ανατραπεί με αποτέλεσμα να έχουν εγκλωβιστεί πολλοί επιβάτες σε αυτό. Μέχρι στιγμής, έχει γίνει γνωστό ότι έχει σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

Πηγές των πυροσβεστών αναφέρουν ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ η κατάσταση των υπολοίπων δεν φέρεται να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Οι επιχειρήσεις διάσωσης, όμως, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και ο απολογισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικός

LIVE Milano, tram deraglia e si schianta contro un edificio, un morto e diversi feriti: diretta

Σύμφωνα με αναφορές, το θύμα είναι ένας άνδρας, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, ο οποίος χτυπήθηκε από το όχημα.

Milano, deraglia tram in centro: diversi feriti

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 4:00 μ.μ. στη Viale Vittorio Veneto, καθώς το τραμ ταξίδευε από την Piazza Repubblica προς την Porta Venezia, ενώ μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων είναι στο σημείο.

«Νόμιζα ότι έκανε σεισμό»

«Νόμιζα ότι έκανε σεισμό. Καθόμουν και έπεσα στο πάτωμα, μαζί με τους άλλους επιβάτες. Ήταν τρομερό», δήλωσε αρχικά στο ιταλικό πρακτορείο ένας από τους επιβάτες και πρόσθεσε: «Ευτυχώς, χτύπησα μόνο το γόνατό μου, αλλά ο άντρας δίπλα μου αιμορραγούσε από το κεφάλι. Μου πήρε λίγο χρόνο να σηκωθώ και να κατέβω».

«Το τραμ εκτροχιάστηκε και όλοι μας πεταχτήκαμε», είπαν άλλοι επιβάτες, ενώ μια γυναίκα που ήταν μέσα ανέφερε: «Το τραμ έστριψε, ανέβασε ταχύτητα και χτύπησε ένα κτίριο».

«Είχα ανέβει στην προηγούμενη στάση και στεκόμουν δίπλα στον οδηγό. Όλοι έπεσαν πάνω μου», πρόσθεσε ένας άλλος.

Σημειώνεται ότι πολλοί τραυματίες βρίσκονται ακόμα στον τόπο του ατυχήματος, όπου οι πυροσβέστες και αρκετά ασθενοφόρα ανταποκρίθηκαν για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Μερικοί από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.
