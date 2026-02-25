Η Ισλανδία διεξάγει δημοψήφισμα για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ τους επόμενους μήνες, λέει η πρωθυπουργός

Το Ρέικιαβικ το 2013 εγκατέλειψε τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων, αλλά η αύξηση του κόστους διαβίωσης και ο πόλεμος που συνεχίζεται στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια αναβίωσαν το ενδιαφέρον της χώρας για την ένταξή της στην ΕΕ