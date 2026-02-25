ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο Τραμπ χρίζει τον Βανς «αρχιστράτηγο» στον πόλεμο κατά της απάτης σε βάρος της πρόνοιας και στοχοποιεί μετανάστες

Ο Αμερικανός πρόεδρος καταφέρθηκε για άλλη μια φορά με μένος εναντίον της κοινότητας των σομαλών μεταναστών στη Μινεσότα, μέλη της οποίας κατηγορούνται για σκάνδαλο εξαπάτησης του συστήματος πρόνοιας

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχρισε χθες Τρίτη τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς αρχιστράτηγο στον «πόλεμο εναντίον της απάτης» σε βάρος του συστήματος πρόνοιας, που επιρρίπτει σε μετανάστες κι εντοπίζει σε συγκεκριμένες πολιτείες, όπου κυβερνούν αποκλειστικά δημοκρατικοί.

«Απόψε, παρότι αυτό άρχισε πριν από τέσσερις μήνες, ανακοινώνω επίσημα πως διεξάγουμε πόλεμο εναντίον της απάτης, του οποίου θα ηγηθεί ο εξαίρετος αντιπρόεδρός μας Τζέι Ντι Βανς», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την «κατάσταση της ένωσης» στο Κογκρέσο.

Όπως συνηθίζει, καταφέρθηκε για άλλη μια φορά με μένος εναντίον της κοινότητας των Σομαλών μεταναστών στη Μινεσότα (βόρεια), μέλη της οποίας κατηγορούνται για σκάνδαλο εξαπάτησης της πρόνοιας.



«Οι Σομαλοί πειρατές που λεηλάτησαν τη Μινεσότα μας θυμίζουν ότι υπάρχουν πολλές περιοχές του κόσμου όπου η διαφθορά και η αναρχία είναι ο κανόνας κι όχι η εξαίρεση», πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εισαγωγή αυτής της κουλτούρας μέσω της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης και των ανοικτών συνόρων γέννησε αυτά τα προβλήματα ακόμη και εδώ, στις ΗΠΑ. Και είναι οι Αμερικανοί αυτοί που πληρώνουν το τίμημα», συνέχισε, συνδέοντας το θέμα με την αύξηση του κόστους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της εγκληματικότητας. «Θα καταπιαστούμε με αυτό το πρόβλημα» καθώς αυτή η κυβέρνηση είναι «σοβαρή», διαβεβαίωσε.

Πέρα από τη Μινεσότα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ανέφερε πάντως το όνομα κάποιας άλλης πολιτείας υπό δημοκρατική διακυβέρνηση από όσες μαστίζονται κατ’ αυτόν από τις απάτες σε βάρος του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.
