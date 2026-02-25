Τραμπ στην Κατάσταση της Ένωσης: «Δεν θα επιτρέψω ποτέ στο Ιράν, το νούμερο ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι προσέλκυσε επενδύσεις άνω των 18 τρισ. δολαρίων μέσα στο πρώτο έτος - Τι είπε για δασμούς, Ιράν, Ουκρανία, Βενεζουέλα, Μεξικό και το ενδεχόμενο 3ης θητείας - Ένταση με Δημοκρατικούς σε μια ομιλία-ρεκόρ 1 ώρας και 48 λεπτών





Ανεβαίνοντας στο βήμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για «μεταμόρφωση που δεν έχει ξαναδεί κανείς», χαρακτηρίζοντας την πορεία της χώρας τον τελευταίο χρόνο «ανατροπή για τους αιώνες». Όπως είπε, η οικονομία «βρυχάται όπως ποτέ άλλοτε», ενώ ισχυρίστηκε ότι μέσα σε 12 μήνες η κυβέρνησή του μείωσε τον βασικό πληθωρισμό στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών και ότι το χρηματιστήριο κατέγραψε 53 ιστορικά υψηλά μετά τις εκλογές.











Έμφαση στη μετανάστευση και τα σύνορα Κεντρικό σημείο της ομιλίας αποτέλεσε η μετανάστευση, ζήτημα που κυριάρχησε και στην προεκλογική του εκστρατεία. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι σήμερα τα σύνορα των ΗΠΑ είναι «τα πιο ισχυρά και ασφαλή στην αμερικανική ιστορία», προσθέτοντας ότι η ροή της φαιντανύλης έχει μειωθεί κατά 56% μέσα σε έναν χρόνο.



«Μετά από τέσσερα χρόνια κατά τα οποία εκατομμύρια παράτυποι μετανάστες πέρασαν τα σύνορά μας χωρίς έλεγχο, έχουμε πλέον τα πιο ασφαλή σύνορα στην ιστορία», ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι θα επιτρέπεται η νόμιμη είσοδος σε όσους «έρχονται για να εργαστούν σκληρά και να στηρίξουν τη χώρα μας».



Στην αίθουσα ακούστηκαν συνθήματα «USA, USA», ενώ σε ορισμένα σημεία υπήρξαν και αποδοκιμασίες από την αντιπολίτευση.



Οικονομία, ενέργεια και εξωτερική πολιτική Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην ενεργειακή πολιτική, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής πετρελαίου («drill, baby, drill»), υποστηρίζοντας ότι σε συνδυασμό με κινήσεις στη Λατινική Αμερική, όπως η επιχείρηση απομάκρυνσης του Νικολάς Μαδούρο, θα συμβάλει στη μείωση των τιμών του πετρελαίου.



Σε ιδιαίτερα θριαμβευτικό τόνο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «κερδίζουν τόσο πολύ που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε», προσθέτοντας: «Μου λένε, κύριε πρόεδρε, κερδίζουμε πάρα πολύ, δεν το αντέχουμε».



«Λάβαμε από τη νέα φίλη και εταίρο μας, τη Βενεζουέλα, πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», σημείωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής ομιλίας του για την «κατάσταση της ένωσης» στο Καπιτώλιο.



Μετά την αιχμαλώτιση από τον στρατό των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, πλέον έκπτωτου, και της συζύγου του, η Ουάσιγκτον κατέστησε σαφές ότι αυτή πλέον θα έχει τον έλεγχο της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της χώρας της Λατινικής Αμερικής—που διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα πετρελαίου στην υφήλιο.



Η παραγωγή ανέρχεται το τρέχον διάστημα σε περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, έπειτα από δεκαετίες κυρώσεων και έλλειψης επενδύσεων, που άφησαν τις υποδομές της σε άσχημη κατάσταση.





Η εμφάνιση της ολυμπιακής ομάδας χόκεϊ Σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό, ο πρόεδρος παρουσίασε την ανδρική ομάδα χόκεϊ επί πάγου των ΗΠΑ, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι παίκτες εισήλθαν στην αίθουσα από πλευρικές θύρες και κατευθύνθηκαν στις θέσεις τους, υπό χειροκροτήματα και συνθήματα «USA, USA».







Η παρουσία της ομάδας αποτέλεσε σημείο συζήτησης, καθώς η γυναικεία ομάδα, που επίσης κατέκτησε χρυσό μετάλλιο, είχε αρνηθεί πρόσκληση. Ο Τραμπ αναφέρθηκε στη νίκη των γυναικών, σημειώνοντας ότι «θα έρθουν σύντομα στον Λευκό Οίκο».



Πριν συνεχίσει την ομιλία του, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να απονείμει το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας στον τερματοφύλακα της ομάδας, Κόνορ Χέλεμπαϊκ, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για την υψηλότερη πολιτική τιμητική διάκριση που μπορεί να απονείμει πρόεδρος των ΗΠΑ.



Η ομιλία συνεχίστηκε με αναφορές στην οικονομία, την ενέργεια και τη διεθνή πολιτική, με τον πρόεδρο να επιμένει ότι οι ΗΠΑ «κερδίζουν ξανά».



Οι δασμοί και το Ανώτατο Δικαστήριο Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομους πολλούς από τους δασμούς του, χαρακτήρισε την εξέλιξη «απογοητευτική» και «ατυχής», στρέφοντας το βλέμμα του προς την κατεύθυνση τεσσάρων εκ των εννέα δικαστών που βρίσκονταν στην αίθουσα.



Παρά την απόφαση, διαβεβαίωσε ότι οι δασμοί «θα παραμείνουν σε ισχύ βάσει πλήρως εγκεκριμένων και δοκιμασμένων εναλλακτικών νομικών πλαισίων» και πρόσθεσε ότι «θα μπορούσαν κάποια στιγμή να αντικαταστήσουν πλήρως τον φόρο εισοδήματος».



Κατά τη στιγμή που τόνισε για πρώτη φορά τη λέξη «δασμοί», επικράτησε σιωπή στην αίθουσα, ενώ στη συνέχεια ακούστηκαν επιμέρους αντιδράσεις καθώς υποστήριξε ότι οι εισαγωγικοί φόροι «λειτουργούν καλά». «Ακόμη και οι Δημοκρατικοί το γνωρίζουν», πρόσθεσε.



Αναφορά σε τρίτη θητεία και στο 2020 Σε ένα ακόμη σημείο της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αναφορά σε ενδεχόμενη τρίτη θητεία, επαναφέροντας έναν ισχυρισμό που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν.



«Στον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας μου», ανέφερε αρχικά, για να προσθέσει αμέσως: «Θα έπρεπε να είναι η τρίτη μου θητεία. Αλλά συμβαίνουν παράξενα πράγματα».



Ο πρόεδρος και υποστηρικτές του εξακολουθούν να υποστηρίζουν, χωρίς αποδείξεις, ότι οι προεδρικές εκλογές του 2020, τις οποίες έχασε από τον Τζο Μπάιντεν, ήταν αποτέλεσμα νοθείας. Οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν απορριφθεί από τα δικαστήρια και τις εκλογικές αρχές των ΗΠΑ.



Ο Τραμπ έχει επίσης κατά καιρούς αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι εκ νέου υποψήφιος το 2028, παρά το γεγονός ότι η 22η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος περιορίζει τον αριθμό των προεδρικών θητειών σε δύο.



«Πόλεμος κατά της απάτης» με επικεφαλής τον Βανς Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα ηγηθεί ενός «πολέμου κατά της απάτης», υποστηρίζοντας ότι υπάρχει «διαφθορά που λεηλατεί την Αμερική» σε τέσσερις πολιτείες που διοικούνται από Δημοκρατικούς: τη Μινεσότα, την Καλιφόρνια, τη Μασαχουσέτη και το Μέιν.



Όπως ανέφερε, ο Βανς έχει αναλάβει να εντοπίσει περιπτώσεις απάτης που, κατά τον ίδιο, κοστίζουν στους Αμερικανούς φορολογουμένους «δισεκατομμύρια» δολάρια.



Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι η εκστρατεία κατά της απάτης βρίσκεται σε εφαρμογή εδώ και τέσσερις μήνες και πρόσθεσε: «Αν καταφέρουμε να βρούμε αρκετή από αυτή την απάτη, θα έχουμε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό μέσα σε μία νύχτα».



Ένταση με την Ιλχάν Ομάρ και αποχώρηση Δημοκρατικού Στιγμές έντασης σημειώθηκαν στην αίθουσα όταν ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους παριστάμενους να σηκωθούν και να χειροκροτήσουν εφόσον συμφωνούν με τη φράση: «Το πρώτο καθήκον μιας αμερικανικής κυβέρνησης είναι να προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες, όχι τους παράτυπους μετανάστες».



Απευθυνόμενος σε όσους παρέμειναν καθιστοί, δήλωσε: «Θα έπρεπε να ντρέπεστε που δεν σηκώνεστε», στρέφοντας τα πυρά του προς τη Δημοκρατική βουλευτή της Μινεσότα, Ιλχάν Ομάρ, κάνοντας αναφορά και στις λεγόμενες «πόλεις-καταφύγια» που, όπως είπε, «κρύβουν επικίνδυνους ξένους εγκληματίες».







Η Ομάρ αντέδρασε φωνάζοντας: «Εσείς θα έπρεπε να ντρέπεστε».



Η βουλευτής της Μινεσότα, η πρώτη Σομαλοαμερικανίδα που εξελέγη στο Κογκρέσο, έχει στο παρελθόν ζητήσει τη διάλυση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE). Τον προηγούμενο μήνα είχε δεχθεί επίθεση λεκτικής φύσεως σε δημόσια εκδήλωση, την οποία είχε αποδώσει στη σκληρή ρητορική που, όπως έχει υποστηρίξει, χρησιμοποιεί συστηματικά ο πρόεδρος εναντίον της.



Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ενώ ο Τραμπ αναφερόταν σε περιπτώσεις απάτης και έκανε αναφορές στη σομαλική κοινότητα της Μινεσότα, ένας Δημοκρατικός βουλευτής αποχώρησε από την αίθουσα. Η Ομάρ, που καθόταν δίπλα στη βουλευτή Ρασίντα Τλαΐμπ, αντέδρασε επίσης φωνάζοντας ότι ο πρόεδρος «λέει ψέματα».



Μετά το τέλος της συγκεκριμένης αναφοράς του Τραμπ, βουλευτής που καθόταν από την άλλη πλευρά της Ομάρ έσκυψε και της έσφιξε το χέρι, σε ένδειξη συμπαράστασης.



Επίθεση σε «φιλοεγκληματικές» πολιτικές και αναφορά σε δολοφονία στην Καρολίνα Ο Ντόναλντ Τραμπ έστρεψε στη συνέχεια τα πυρά του κατά πολιτικών που, όπως είπε, ακολουθούν «φιλοεγκληματικές» πολιτικές, κατηγορώντας τους ότι με επιεικείς ρυθμίσεις επιτρέπουν την αποφυλάκιση επικίνδυνων δραστών.



Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στα επίπεδα εγκληματικότητας σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις και υποστήριξε ότι ορισμένοι αξιωματούχοι «αφήνουν εγκληματίες να επιστρέφουν στους δρόμους».



Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε στην αίθουσα μια μητέρα, της οποίας –όπως είπε– η κόρη δολοφονήθηκε στη Βόρεια Καρολίνα, αφού είχε διαφύγει από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο, ο ύποπτος είχε συλληφθεί περισσότερες από δώδεκα φορές για διάφορα αδικήματα πριν μαχαιρώσει θανάσιμα την 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα σε τρένο στη Σάρλοτ.



Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη δημοσιότητα στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, όταν δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο από την επίθεση.



«Είχε ξεφύγει από έναν βίαιο πόλεμο μόνο και μόνο για να σκοτωθεί από έναν σκληρό εγκληματία», ανέφερε ο Τραμπ.



Κλείνοντας την ενότητα αυτή, κάλεσε το Κογκρέσο να εγκρίνει αυστηρή νομοθεσία που θα αποτρέπει την αποφυλάκιση βίαιων υποτροπιαστών.



Αναφορά σε απαγόρευση παρεμβάσεων φύλου σε ανηλίκους και αντιδράσεις Δημοκρατικών Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβαλε επίσης τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησής του για τον περιορισμό της ιατρικής φροντίδας που αφορά αλλαγή φύλου σε ανηλίκους, χαρακτηρίζοντας «τρελούς» όσους βουλευτές αντέδρασαν στα σχόλιά του μέσα στην αίθουσα.



Ο πρόεδρος αναγνώρισε από τα θεωρεία την παρουσία της Σέιτζ Μπλερ, η οποία είχε εμπλακεί σε δικαστική διαμάχη σχετικά με γονικά δικαιώματα και ζητήματα μετάβασης φύλου, λέγοντας ότι «υπέφερε τρομερά για μεγάλο χρονικό διάστημα».



«Σίγουρα μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι καμία πολιτεία δεν μπορεί να επιτρέπεται να αποσπά παιδιά από την αγκαλιά των γονιών τους και να τα μεταβαίνει σε νέο φύλο παρά τη θέληση των γονιών», ανέφερε. «Ποιος θα πίστευε ότι συζητάμε καν κάτι τέτοιο; Πρέπει να το απαγορεύσουμε και πρέπει να το απαγορεύσουμε άμεσα».



Ενώ Ρεπουμπλικανοί βουλευτές σηκώθηκαν και χειροκρότησαν, οι Δημοκρατικοί παρέμειναν καθιστοί, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου. «Κοιτάξτε, κανείς δεν σηκώνεται. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τρελοί», δήλωσε, προσθέτοντας: «Οι Δημοκρατικοί καταστρέφουν τη χώρα μας, αλλά το σταματήσαμε την τελευταία στιγμή».



Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει νέους κανονισμούς που θα απαγόρευαν σε νοσοκομεία να συμμετέχουν στα ομοσπονδιακά προγράμματα Medicare και Medicaid εφόσον παρέχουν θεραπείες όπως αναστολείς εφηβείας ή χειρουργικές επεμβάσεις σε ανηλίκους που αφορούν αλλαγή φύλου.



Ιράν: «Προτιμώ τη διπλωματία, αλλά δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο» Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η «απειλή σοβαρής βίας» από πλευράς ΗΠΑ συνέβαλε στον τερματισμό πρόσφατων διαδηλώσεων στη χώρα, προσθέτοντας ωστόσο ότι το καθεστώς εξακολουθεί να εργάζεται πάνω σε πυραυλικά προγράμματα που, όπως είπε, θα μπορούσαν να πλήξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν έντονες εικασίες για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, καθώς στην ευρύτερη περιοχή έχει αναπτυχθεί σημαντική αμερικανική στρατιωτική δύναμη.



«Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις μαζί τους. Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν έχουμε ακούσει ακόμη εκείνες τις μυστικές λέξεις: “Δεν θα αποκτήσουμε ποτέ πυρηνικό όπλο”», ανέφερε ο πρόεδρος.



«Η προτίμησή μου είναι να λύσω αυτό το πρόβλημα μέσω της διπλωματίας, αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο: δεν θα επιτρέψω ποτέ στον νούμερο ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», κατέληξε.



Ουκρανία: «Ο πόλεμος δεν θα είχε ξεσπάσει αν ήμουν πρόεδρος» Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για τον τερματισμό της σύγκρουσης, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι «δεν θα είχε ξεσπάσει ποτέ αν ήμουν πρόεδρος».



Ο πρόεδρος ανέφερε ότι θα επιδιώξει την ειρήνη, αλλά ξεκαθάρισε πως «δεν θα διστάσω ποτέ να αντιμετωπίσω απειλές κατά της Αμερικής».



Η αναφορά του έγινε την ώρα που πολιτικοί ηγέτες από όλη την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν στο Κίεβο για να σηματοδοτήσουν τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.



Αναφορές σε δολοφονία «Ελ Μέντσο» και αντιναρκωτικές επιχειρήσεις Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε στη συνέχεια την ομιλία του με το θέμα της καταπολέμησης των ναρκωτικών και της οργανωμένης εγκληματικότητας, κάνοντας αναφορά στη δολοφονία του κορυφαίου Μεξικανού βαρόνου «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα Σερβάντες — αρχηγού του πανίσχυρου καρτέλ Jalisco New Generation — ο οποίος σκοτώθηκε σε στρατιωτική επιχείρηση στο Χαλίσκο του Μεξικού νωρίτερα την εβδομάδα, σε αποτέλεσμα επιχείρησης ασφαλείας από το Μεξικανικό Στρατό με τη χρήση πληροφοριών που παρείχαν οι ΗΠΑ.



Ο Τραμπ επαίνεσε επίσης αεροπορικές επιθέσεις σε φερόμενες ναρκο-βάρκες στα ύδατα της Νότιας Αμερικής, λέγοντας ότι αυτές βοήθησαν να σταματήσει η «εισροή ναρκωτικών» προς τις ΗΠΑ. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγόρησε ότι είχε μετατρέψει τη χώρα του σε «ναρκο-κράτος» και χαρακτήρισε την επιχείρηση ως τέλος της βασιλείας ενός «εκτός νόμου δικτάτορα».



Ο πρόεδρος ανέφερε ότι η σκληρή του στάση εντάσσεται σε μια στρατηγική «ειρήνης μέσω ισχύος», η οποία περιλαμβάνει την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής ικανότητας ώστε να παραμείνει η ισχυρότερη στον κόσμο και την προώθηση συμμάχων όπως το ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες.



Ρεκόρ διάρκειας στην ομιλία Η φετινή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ κατέγραψε ρεκόρ διάρκειας (108 λεπτών), ξεπερνώντας ακόμη και τη δική του περσινή επίδοση, όταν είχε μιλήσει για μία ώρα και 40 λεπτά.



Η φετινή παρέμβασή του αποτέλεσε τη μακροβιότερη ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης στην ιστορία των ΗΠΑ, υπερβαίνοντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Μπιλ Κλίντον, ο οποίος είχε μιλήσει για μία ώρα και 29 λεπτά το 2000.



Το ρεκόρ της συντομότερης ομιλίας για την Κατάσταση της Ένωσης παραμένει στον Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίος το 1972 είχε μιλήσει για λιγότερο από 30 λεπτά.