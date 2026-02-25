Ο Τραμπ τίμησε πιλότο που τραυματίστηκε στην επιχείρηση κατά Μαδούρο: «Δέχτηκε τέσσερις πυροβολισμούς που διέλυσαν το πόδι του»

Συγκινητική επανένωση στο Κογκρέσο μεταξύ πολιτικού κρατουμένου που αφέθηκε ελεύθερος από φυλακή στο Καράκας και της ανιψιάς του

ετήσιας ομιλίας του για την Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union), ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Έρικ Σλόβερ, πιλότο που τραυματίστηκε κατά τη ριψοκίνδυνη επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας .



Στην ίδια ομιλία, ο Τραμπ παρουσίασε ως «έκπληξη» έναν απελευθερωμένο πολιτικό κρατούμενο από τη Ενρίκε Μάρκες, ο οποίος επανενώθηκε με την ανιψιά του Αλεχάντρα Γκονζάλες μέσα στην αίθουσα της Βουλής.



Chinook και προσέγγισε νυχτερινές ώρες το στρατιωτικό συγκρότημα όπου βρισκόταν ο Μαδούρο. «Ο Έρικ κατεύθυνε το ελικόπτερο μέσα στο σκοτάδι και κατέβηκε με ταχύτητα στο αυστηρά φυλασσόμενο φρούριο του Μαδούρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.











Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ακόμη ότι δέκα στρατιωτικοί που συμμετείχαν στην ίδια επιχείρηση θα τιμηθούν επίσης σε ιδιωτική τελετή που θα πραγματοποιηθεί σύντομα στον Λευκό Οίκο. «Δέκα από τους συναδέλφους του Έρικ από εκείνη τη νύχτα της νίκης θα λάβουν επίσης μετάλλια σε ιδιωτική τελετή που θα γίνει σύντομα στον Λευκό Οίκο», ανέφερε.



Η συγκινητική επανένωση στο Κογκρέσο

Κλείσιμο



Όπως είπε, όταν ο Μάρκες έθεσε υποψηφιότητα και αντιτάχθηκε στον Μαδούρο, «απήχθη από τις δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος και ρίχτηκε στη διαβόητη φυλακή του καθεστώτος στο Καράκας». Η Γκονζάλες, σύμφωνα με τον Τραμπ, φοβόταν ότι δεν θα τον ξαναδεί ποτέ και ότι η ζωή που γνώριζε είχε χαθεί οριστικά.







Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή τηςο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απένειμε το Μετάλλιο Τιμής στον αρχισμηνία, πιλότο που τραυματίστηκε κατά τη ριψοκίνδυνη επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο Στην ίδια ομιλία, ο Τραμπ παρουσίασε ως «έκπληξη» έναν απελευθερωμένο πολιτικό κρατούμενο από τη Βενεζουέλα , τον, ο οποίος επανενώθηκε με την ανιψιά τουμέσα στην αίθουσα της Βουλής.Ο πρόεδρος περιέγραψε με δραματικό τόνο την επιχείρηση κατά την οποία ο Σλόβερ χειρίστηκε ελικόπτεροκαι προσέγγισε νυχτερινές ώρες το στρατιωτικό συγκρότημα όπου βρισκόταν ο Μαδούρο. «Ο Έρικ κατεύθυνε το ελικόπτερο μέσα στο σκοτάδι και κατέβηκε με ταχύτητα στο αυστηρά φυλασσόμενο φρούριο του Μαδούρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο αξιωματικός τραυματίστηκε βαριά κατά τη διάρκεια της αποστολής. «Χτυπήθηκε πολύ άσχημα στο πόδι και στο ισχίο με πολλαπλές σφαίρες. Δέχθηκε τέσσερις βασανιστικούς πυροβολισμούς που διέλυσαν το πόδι του σε πολλά σημεία», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι ο Σλόβερ εξακολουθεί να αναρρώνει.Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ακόμη ότι δέκα στρατιωτικοί που συμμετείχαν στην ίδια επιχείρηση θα τιμηθούν επίσης σε ιδιωτική τελετή που θα πραγματοποιηθεί σύντομα στον Λευκό Οίκο. «Δέκα από τους συναδέλφους του Έρικ από εκείνη τη νύχτα της νίκης θα λάβουν επίσης μετάλλια σε ιδιωτική τελετή που θα γίνει σύντομα στον Λευκό Οίκο», ανέφερε.Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία της Αλεχάντρα Γκονζάλες, την οποία ο Τραμπ παρουσίασε ως μέλος μιας δεμένης οικογένειας από τη Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στον στενό δεσμό της με τον θείο της, Ενρίκε Μάρκες, πολιτικό της αντιπολίτευσης στη χώρα του.Όπως είπε, όταν ο Μάρκες έθεσε υποψηφιότητα και αντιτάχθηκε στον Μαδούρο, «απήχθη από τις δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος και ρίχτηκε στη διαβόητη φυλακή του καθεστώτος στο Καράκας». Η Γκονζάλες, σύμφωνα με τον Τραμπ, φοβόταν ότι δεν θα τον ξαναδεί ποτέ και ότι η ζωή που γνώριζε είχε χαθεί οριστικά.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι, μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεργάστηκαν με τη νέα ηγεσία της Βενεζουέλας, η οποία διέταξε το κλείσιμο της συγκεκριμένης φυλακής και την απελευθέρωση εκατοντάδων πολιτικών κρατουμένων, ενώ αναμένονται και άλλες αποφυλακίσεις.



«Αλεχάντρα, έχω τη χαρά να σου ανακοινώσω ότι όχι μόνο ο θείος σου έχει απελευθερωθεί, αλλά βρίσκεται εδώ απόψε», δήλωσε ο Τραμπ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μάρκες εισήλθε στην αίθουσα και αγκάλιασε τη συγκινημένη ανιψιά του, με τους παρευρισκόμενους να σηκώνονται όρθιοι και να χειροκροτούν. «Ρίκι, να περάσεις καλά. Χαίρομαι που σε έχουμε πίσω, Ενρίκε», πρόσθεσε ο πρόεδρος.