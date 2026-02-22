Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Γυναίκα έχασε όλα τα άκρα της, έπαθε σηψαιμία από σκύλο που της έγλειψε μια πληγή
Η 56χρονη Manjit Sangha έμεινε 32 εβδομάδες στο νοσοκομείο, υπέστη έξι καρδιακές ανακοπές και υποβλήθηκε σε τετραπλό ακρωτηριασμό, αφού η σήψη εξαπλώθηκε στο σώμα της
Η Manjit Sangha, 56 ετών, πέρασε 32 εβδομάδες στο νοσοκομείο και υπέστη έξι καρδιακές ανακοπές, αφού μια σοβαρή περίπτωση σηψαιμίας την ανάγκασε να υποβληθεί σε τετραπλό ακρωτηριασμό και να χάσει όλα της τα άκρα. Οι γιατροί πιστεύουν ότι η λοίμωξη θα μπορούσε να προκλήθηκε από κάτι τόσο αθώο όσο ένα γλείψιμο του σκύλου της σε μια μικρή πληγή.
«Είναι δύσκολο να περιγράψω την εμπειρία. Η απώλεια των χεριών και των ποδιών μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι κάτι πολύ σοβαρό», δήλωσε η ίδια στο BBC. «Είναι πολύ σοβαρό και δεν πρέπει να το παίρνει κανείς αψήφιστα».
Η γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία ένα απόγευμα Κυριακής και βρέθηκε αναίσθητη το επόμενο πρωί, με τα πόδια κρύα, τα χείλη μπλε και δυσκολία στην αναπνοή. Ο σύζυγός της, Kam Sangha, 60 ετών, περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας: «Το μυαλό μου ήταν σε πανικό. Πώς μπορεί κάτι να συμβεί σε λιγότερο από 24 ώρες;».
Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της στη μονάδα εντατικής θεραπείας του New Cross Hospital στο Wolverhampton της Βρετανίας, η καρδιά της σταμάτησε έξι φορές. Η σήψη προκαλείται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά σε μόλυνση και επιτίθεται στους ιστούς και τα όργανα του ίδιου του σώματος. Στη Βρετανία, περίπου 50.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο λόγω σήψης, σύμφωνα με το UK Sepsis Trust.
Καθώς η κατάσταση της επιδεινώθηκε, η Manjit υπέστη ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών κάτω από τα γόνατα, αλλά και των δύο χεριών, ενώ χρειάστηκε να αφαιρεθεί και η σπλήνας της, αντιμετωπίζοντας παράλληλα πνευμονία και χολολιθίαση.
Ο σύζυγός της, εργαζόμενος στη διανομή προϊόντων, έχει μείνει εκτός δουλειάς για επτά μήνες, στηρίζοντας τη γυναίκα του, την οποία περιγράφει ως «απίστευτα δυνατή». «Κάθε μέρα μας απέδειξε ότι μπορούσε να τα καταφέρει», προσθέτει.
Το ζευγάρι, που γιόρτασε την 37η επέτειο γάμου του μέσα στο νοσοκομείο, έχει ξεκινήσει καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων για προηγμένα προσθετικά μέλη και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους της σήψης. Μέχρι στιγμής, έχουν συγκεντρώσει πάνω από 27.000 λίρες μέσω GoFundMe και δράσεων στο Screwfix.
Η Manjit, πρώην φαρμακοποιός, δηλώνει αποφασισμένη να περπατήσει ξανά και να επιστρέψει στη δουλειά της: «Έχω καθίσει αρκετά στο κρεβάτι και στην καρέκλα. Τώρα ήρθε η ώρα να περπατήσω».
