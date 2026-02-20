Η στιγμή της ανατροπής και της έκρηξης του φορτηγού που μετέφερε υγροποιημένο αέριο στη Χιλή, δείτε βίντεο
Μετά την ανατροπή του φορτηγού ένας πυκνός λευκός καπνός καλύπτει τον αυτοκινητόδρομο και τα γύρω οχήματα και στη συνέχεια ακολουθεί η έκρηξη με μία τεράστια πύρινη σφαίρα να εξαπλώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις - Τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 17 τραυματίστηκαν
Συγκλονιστικά πλάνα έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την ανατροπή και την έκρηξη του φορτηγού που μετέφερε υγροποιημένο αέριο στο Σαντιάγο της Χίλης.
Όπως αναφέρει το reuters, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/2, 08:22 τοπική ώρα) στη συμβολή των οδών Los Atacameños και Avenida Fresia, κοντά στον αυτοκινητόδρομο Autopista General Velásquez και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερα άτομα και να τραυματιστούν άλλα 17.
Σύμφωνα με τον αρχηγό της Αστυνομίας ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος συγκαταλέγεται στα θύματα, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο αναποδογύρισε και στη συνέχεια ακολούθησε η έκρηξη.
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αποτυπώνεται η έρκηξη με μία τεράστια πύρινη σφαίρα να εξαπλώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις.
Η έκρηξη έγινε αισθητή σε ακτίνα περίπου 150 έως 200 μέτρων και προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον 50 οχήματα, σύμφωνα με την πυροσβεστική.
Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε αποθήκη οχημάτων εταιρείας δημοπρασιών, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς και σε κοντινές εγκαταστάσεις.
Έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.
Φωτογραφία: Reuters
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, μετά την ανατροπή του φορτηγού ένας πυκνός λευκός καπνός καλύπτει τον αυτοκινητόδρομο και τα γύρω οχήματα.
🚨 Explosión de camión de Gasco en Ruta 5 Norte deja 4 muertos y 17 heridos en Chile.— Extra News Mundo (@extranewsmundo) February 20, 2026
El vehículo volcó, liberó gas y segundos después se produjo el estallido. Fiscalía investiga si hubo exceso de velocidad.#Chile #Ruta5Norte #Explosión #Gasco #Emergencia pic.twitter.com/oG7MvF4I35
Η έκρηξη έγινε αισθητή σε ακτίνα περίπου 150 έως 200 μέτρων και προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον 50 οχήματα, σύμφωνα με την πυροσβεστική.
Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της μητροπολιτικής περιοχής του Σαντιάγο, Claudio Orrego, πέντε άτομα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.
More footage has emerged of the liquified gas explosion after a gas truck overturned in Renca, Santiago in Chile yesterday.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 20, 2026
At least 4 people died and around 17 were injured.
I hope that person is OK.pic.twitter.com/OtLFbxk6Xa
Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε αποθήκη οχημάτων εταιρείας δημοπρασιών, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς και σε κοντινές εγκαταστάσεις.
