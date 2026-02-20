Η στιγμή της ανατροπής και της έκρηξης του φορτηγού που μετέφερε υγροποιημένο αέριο στη Χιλή, δείτε βίντεο

Μετά την ανατροπή του φορτηγού ένας πυκνός λευκός καπνός καλύπτει τον αυτοκινητόδρομο και τα γύρω οχήματα και στη συνέχεια ακολουθεί η έκρηξη με μία τεράστια πύρινη σφαίρα να εξαπλώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις - Τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 17 τραυματίστηκαν