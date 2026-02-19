Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 10 τραυματίες από έκρηξη φορτηγού που μετέφερε αέριο στη Χιλή, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 10 τραυματίες από έκρηξη φορτηγού που μετέφερε αέριο στη Χιλή, δείτε βίντεο

Η έκρηξη έγινε στην πρωτεύουσα της χώρας, Σαντιάγο

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δέκα άλλοι τραυματίστηκαν σε έκρηξη στην πρωτεύουσα της Χιλής, Σαντιάγο.

Σύμφωνα με αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης, η έκρηξη προκλήθηκε από φορτηγό που μετέφερε αέριο. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, προσωπικό της Carabineros de Chile, καθώς και τουλάχιστον πέντε ασθενοφόρα. 

Así fue la gran explosión que provocó grave incendio en Renca | 24 Horas TVN Chile

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:22 (τοπική ώρα) στη συμβολή των οδών Los Atacameños και Avenida Fresia, κοντά στον αυτοκινητόδρομο Autopista General Velásquez. Μετά την έκρηξη, πύρινη σφαίρα εξαπλώθηκε προς όλες τις κατευθύνσεις, πλήττοντας οχήματα που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο, ανάμεσά τους λεωφορείο με επιβάτες και φορτηγό που μετέφερε φιάλες αερίου. Ζημιές υπέστησαν επίσης φυλάκια εταιρειών ασφαλείας της περιοχής.

Explosión e incendio se extienden a la carretera


Οπτικό υλικό από το σημείο δείχνει φαινομενική διαρροή αερίου, η οποία ακολουθήθηκε από εκτεταμένη καύση και ισχυρό ωστικό κύμα. Η έκρηξη προκάλεσε πυκνή στήλη καπνού, ορατή από διάφορα σημεία του βόρειου τμήματος της Μητροπολιτικής Περιφέρειας του Σαντιάγο.

Periodista de Meganoticias relata momento de la explosión

Σε προκαταρκτικό στάδιο, οι αρχές εξετάζουν αν η έκρηξη προήλθε από διαρροή και ανάφλεξη θόλου αερίου ή από το φορτηγό που μετέφερε τις φιάλες. Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε αποθήκη οχημάτων εταιρείας δημοπρασιών, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς και σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

