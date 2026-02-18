Σε κατάσταση συναγερμού οι Άλπεις υπό τον κίνδυνο χιονοστιβάδων: Εκκενώνονται χωρία σε Ιταλία και Ελβετία

Η ραγδαία επιδείνωση του καιρού, με τις σφοδρές χιονοπτώσεις και τους ισχυρούς ανέμους, έχει οδηγήσει σε κλείσιμο δρόμων και απομακρύνσεις κατοίκων και τουριστών - Αρκετοί θάνατοι σκιέρ από χιονοστιβάδες

Ιταλία και Ελβετία, καθώς διέταξαν εκκενώσεις περιοχών των Άλπεων μετά από ακραία χιονόπτωση και αυξανόμενο κίνδυνο νέων



Στην περιοχή του Πιεμόντε, οι αρχές διέταξαν την άμεση εκκένωση της τουριστικής κωμόπολης Ροκεμόλες, ενώ επιβλήθηκε απαγόρευση πρόσβασης και κλείσιμο όλων των οδικών αρτηριών. Περίπου 40 άτομα, κάτοικοι και επισκέπτες, εγκατέλειψαν την περιοχή, βρίσκοντας καταλύματα σε γειτονικές πόλεις ή ξενοδοχεία.



Ελβετία, περίπου 50 άτομα στον δήμο Ορσιέρ αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τα καταλύματά τους λόγω αυξημένου κινδύνου. Παράλληλα, ισχυροί άνεμοι ενίσχυσαν την επικινδυνότητα. Σύμφωνα με την περιφερειακή υπηρεσία περιβάλλοντος ARPA Piemonte, ριπές ανέμου έφτασαν τα 189 χιλιόμετρα την ώρα στον μετεωρολογικό σταθμό Gran Vaudala, σε υψόμετρο 3.272 μέτρων.











Στο μεταξύ, δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους το σαββατοκύριακο, αφού «θάφτηκαν» κάτω από το χιόνι μετά από χιονοστιβάδα εκτός πίστας στην Ιταλία, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία και την Ελβετία.



Την Παρασκευή, δύο Βρετανοί κι ένας Γάλλος που σκοτώθηκαν σε χιονοστιβάδα, η οποία παρέσυρε έξι σκιέρ σε μια περιοχή εκτός πίστας στις γαλλικές Άλπεις, μια μέρα μετά το κλείσιμο αρκετών χιονοδρομικών κέντρων λόγω του κινδύνου χιονοστιβάδων.



Η στιγμή που χιονοστιβάδα καλύπτει ομάδα σκιέρ στις ιταλικές Άλπεις, δείτε το βίντεο



Κλείσιμο Κουρμαγιέρ της βορειοδυτικής Ιταλίας, κατέγραψε μια οικογένεια Βρετανών. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά από θανατηφόρα συμβάντα στην ίδια περιοχή, εν μέσω αυξημένου κινδύνου χιονοστιβάδων και έκδοσης οδηγιών για εκκενώσεις σε χωριά σε ολόκληρες τις Άλπεις.



Στο σύντομο βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, ένα πυκνό σύννεφο χιονιού διακρίνεται να κατεβαίνει απότομα την πλαγιά προς ανυποψίαστους σκιέρ. Μέσα σε δευτερόλεπτα, ο όγκος του φαίνεται να τετραπλασιάζεται, καλύπτοντας τον ουρανό πάνω από το σημείο. Ακούγονται κραυγές πανικού, ενώ κάποιοι φωνάζουν στους υπόλοιπους να μετακινηθούν.







Ο άνδρας που καταγράφει το βίντεο διατηρεί την ψυχραιμία του και επαναλαμβάνει: «Είναι εντάξει, είναι εντάξει». Άλλο άτομο ακούγεται να λέει «χαλαρώστε», καθώς το χιόνι αρχίζει να πέφτει με ταχύτητα πάνω στην ομάδα. Οι σκιέρ σκύβουν τα κεφάλια τους για να προστατεύσουν τα πρόσωπά τους, ενώ ένα παιδί - προφανώς με άγνοια κινδύνου - περιγράφει τη στιγμή ως «τόσο ωραία». Κάποιοι προσπαθούν να γυρίσουν το σώμα τους για να μειώσουν την ένταση από τη μάζα χιονιού που τους χτυπά.



Όταν τον ρωτούν αν πρέπει να απομακρυνθούν μέσα στις συνθήκες που θυμίζουν χιονοθύελλα, ο άνδρας απαντά ξανά ψύχραιμα: «Όχι, είμαστε εντάξει, μείνετε εδώ». Ένα δεύτερο βίντεο, τραβηγμένο από μεγαλύτερη απόσταση, αποτυπώνει το πραγματικό μέγεθος του σύννεφου της χιονοστιβάδας και τους δεκάδες σκιέρ που καλύφθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς από το συγκεκριμένο περιστατικό.