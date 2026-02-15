Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Δύο νεκροί και ένας τραυματίας από χιονοστιβάδα στη βόρεια Ιταλία
Σύμφωνα με την Ιταλική Υπηρεσία Ορεινής Διάσωσης, 13 σκιέρ, ορειβάτες και πεζοπόροι έχασαν τη ζωή τους στα ιταλικά βουνά μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας
Δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε την Κυριακή, όταν χιονοστιβάδα που σημειώθηκε στην ιταλική πλευρά των Άλπεων, στο Μον Μπλαν, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία και την Ελβετία.
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ορεινής Διάσωσης της Ιταλίας, τουλάχιστον τρεις σκιέρ παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα που εκδηλώθηκε το πρωί στο Κουλουάρ Βεσές, γνωστή διαδρομή freeride στο Κουρμαγιέρ, στην περιοχή Βαλ Βενί.
Σύμφωνα με το abcnews, ένας από τους σκιέρ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, ωστόσο υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του. Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν 15 διασώστες, τρεις ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και δύο ελικόπτερα.
Το Κουρμαγιέρ, με περίπου 2.900 κατοίκους, βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μιλάνου και είναι μία από τις τοποθεσίες που θα φιλοξενήσουν αγωνίσματα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα.
Την ίδια ημέρα, ακόμη ένα άτομο θάφτηκε μερικώς από χιονοστιβάδα στην περιοχή Τρεντίνο, όμως διασώθηκε από τους συνοδούς του.
Όπως ανέφερε η ιταλική Υπηρεσία Ορεινής Διάσωσης την περασμένη εβδομάδα, 13 σκιέρ εκτός πίστας, ορειβάτες και πεζοπόροι έχασαν τη ζωή τους στα ιταλικά βουνά μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, οι 10 από αυτούς σε χιονοστιβάδες που προκλήθηκαν από εξαιρετικά ασταθές στρώμα χιονιού.
Οι πρόσφατες χιονοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες σε ολόκληρο το αλπικό τόξο που εκτείνεται στα σύνορα Ιταλίας, Γαλλίας, Ελβετίας και Αυστρίας, προειδοποιεί η ιταλική υπηρεσία διάσωσης.
