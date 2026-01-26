Άλλος ένας σκιέρ έχασε τη ζωή του από χιονοστιβάδα στις Άλπεις – Περίπου 20 έχουν σκοτωθεί σε ένα μήνα
Παρασύρθηκε από τον όγκο του χιονιού σε σημείο εκτός πίστας
Ένας Ισπανός που έκανε σκι εκτός πίστας παρασύρθηκε τη Δευτέρα από χιονοστιβάδα στην περιοχή Τίνιε των γαλλικών Άλπεων, με αποτέλεσμα να βρει τον θάνατο.
Ελικόπτερο με διασώστες έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τον άτυχο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Μετά τον απεγκλωβισμό του, διαπιστώθηκε πως ήταν νεκρός.
Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας είχε εκδώσει προειδοποίηση για «σημαντικό» κίνδυνο χιονοστιβάδων (κατηγορίας 3) στο βόρειο τμήμα των γαλλικών Άλπεων και για «υψηλό» κίνδυνο (κατηγορίας 4) στο νότιο τμήμα της οροσειράς και στα Πυρηναία.
Από την αρχή του μήνα, περίπου 20 σκιέρ έχουν σκοτωθεί εξαιτίας χιονοστιβάδων στις Άλπεις – σε Αυστρία, Γαλλία και Ελβετία.
