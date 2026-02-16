Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Τρένο με 30 επιβάτες εκτροχιάστηκε στην Ελβετία μετά από χιονοστιβάδα, αναφορές για τραυματίες
Το περιστατικό σημειώθηκε στο καντόνι του Βαλέ
Ένα τρένο εκτροχιάστηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή Γκόπενσταϊν, στο καντόνι Βαλέ της Ελβετίας, έπειτα από χιονοστιβάδα που έπληξε τη γραμμή. Η αστυνομία του καντονιού επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση στο σημείο και εκτιμά ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες.
Σύμφωνα με ανάρτηση της τοπικής αστυνομίας στην πλατφόρμα X, οι δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν άμεσα στο σημείο του συμβάντος, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματισμούς επιβατών. Εκπρόσωπος της σιδηροδρομικής εταιρείας BLS επιβεβαίωσε ότι ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από χιονοστιβάδα που έπληξε τη σιδηροδρομική γραμμή.
Όπως μετέδωσε το Pomona, το τρένο εκτροχιάστηκε στην περιοχή Στοκγκράμπε, μεταξύ Γκόπενσταϊν και Χόχτεν, στο καντόνι Βαλέ. Στο συρμό επέβαιναν 30 επιβάτες. Η Ομοσπονδιακή Σιδηροδρομική Υπηρεσία της Ελβετίας (SBB) ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία στη συγκεκριμένη γραμμή θα παραμείνει διακοπείσα τουλάχιστον έως τις 4:00 τα ξημερώματα της Τρίτης.
Η BLS ανέφερε στην ιστοσελίδα Blick ότι το τρένο που εκτροχιάστηκε ήταν περιφερειακός εξπρές συρμός, ο οποίος είχε αναχωρήσει από το Σπιτς, στο καντόνι της Βέρνης, περίπου στις 6:00 το πρωί. Σύμφωνα με την εταιρεία, η διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών από τον συρμό ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
16.02.2026 – 07:00 Uhr, Goppenstein, Zugsentgleisung, vermutlich mit verletzten Personen, Einsatz läuft, weitere Informationen folgen. pic.twitter.com/AHZxFhZ2w6— Polizei Wallis (@PolizeiWallis) February 16, 2026
