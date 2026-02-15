Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Σεισμός 6 Ρίχτερ στα ανοιχτά των Κουρίλων Νήσων
Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χλμ.
Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των Κουριλών Νήσων της Ρωσίας, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).
Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.
#earthquake M 6.0 KURIL ISLANDS pic.twitter.com/Vid4tGsNv7— SSGEOS (@ssgeos) February 15, 2026
