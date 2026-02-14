Ισπανία: Η καταιγίδα Οριάνα σαρώνει τη χώρα με έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους

Τρεις νεκροί σε Γαλλία και Ισπανία από το πέρασμα της καταιγίδας Νιλς

Η

στοίχισε τη ζωή και σε δεύτερο άνθρωπο στη

και σε μία γυναίκα στην

καθώς το «ασυνήθιστα δριμύ» καιρικό αυτό φαινόμενο σάρωσε τη νοτιοδυτική Γαλλία και την Καταλoνία με σφοδρές ριπές ανέμων, προκαλώντας σημαντικές ζημιές, ενώ συνεχίζει την πορεία του προς τα ανατολικά της Ευρώπης.

Ένας άνθρωπος που βρισκόταν «σε σκάλα στον κήπο του» σκοτώθηκε στο Ταρν-ε-Γκαρόν, στη νοτιοδυτική Γαλλία, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν στο δίκτυο TF1. Χθες, ένας οδηγός φορτηγού έχασε τη ζωή του από την πτώση κλαδιού κατά το πέρασμα της καταιγίδας.

Στην Ισπανία μια γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά την

βιομηχανικής αποθήκης στη Βαρκελώνη, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές. Η 46χρονη υπέκυψε στα τραύματά της μετά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισαν οι καταλανικές Aρχές.

Άνεμοι που συνόδευαν την καταιγίδα Νιλς και έπνεαν με ταχύτητα

την ώρα έπληξαν χθες την Καταλoνία, ξεριζώνοντας δέντρα, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και διαταράσσοντας την εναέρια κυκλοφορία.

Μέχρι στιγμής έξι άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην Καταλoνία, εκ των οποίων τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση, ύστερα από τη νέα κακοκαιρία, σύμφωνα με τις Aρχές, οι οποίες ζήτησαν από τον πληθυσμό να παραμείνει σε επαγρύπνηση.

Φωτογραφίες από την περιοχή της Βαρκελώνης:





Την περασμένη εβδομάδα, το πέρασμα της

και στη συνέχεια

προκάλεσαν σημαντικές πλημμύρες και την απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων από τα σπίτια τους στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία.

Στη χώρα αναμένεται τώρα η καταιγίδα Οριάνα, που προβλέπεται να φέρει ισχυρούς ανέμους, όπως και μεγάλες βροχοπτώσεις, χιόνι σε ορισμένες περιοχές και θαλασσοταραχή στις παράκτιες.

Η Ισπανία, αλλά και η Πορτογαλία, που επίσης επλήγη από την καταιγίδα, βρίσκονται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην κλιματική απορρύθμιση, αντιμετωπίζοντας ολοένα και μεγαλύτερα σε διάρκεια κύματα ζέστης και πιο συχνά και πιο έντονα επεισόδια ισχυρών βροχοπτώσεων.

