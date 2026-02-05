Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Ένας νεκρός και μία αγνοούμενη από την καταιγίδα Λεονάρντο που πλήττει την Ιβηρική
Δεκατέσσερις ποταμοί και δέκα φράγματα διατρέχουν «ακραίο» κίνδυνο πλημμύρας ή κατάρρευσης, σύμφωνα με τον επικεφαλής του τμήματος εσωτερικών της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας
Η καταιγίδα Λεονάρντο είναι η πιο πρόσφατη από τις καταιγίδες που σαρώνουν την Πορτογαλία και την Ισπανία αυτόν τον χειμώνα, αποσπώντας στέγες από σπίτια και πλημμυρίζοντας πόλεις.
Ένας άνδρας περίπου 70 ετών έχασε τη ζωή του χθες, Τετάρτη, στη νότια περιφέρεια Αλεντέχο της Πορτογαλίας όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε σε έναν πλημμυρισμένο δρόμο κοντά σε φράγμα, δήλωσαν οι πορτογαλικές Aρχές.
Στη Μάλαγα, ένα κορίτσι αγνοείται αφού παρασύρθηκε από τον ποταμό Τουρβίγια ενώ προσπαθούσε να σώσει τον σκύλο της. «Όλο το απόγευμα και τη νύχτα χθες ερευνούσαμε τον ποταμό από το σημείο όπου έπεσε το κορίτσι μέχρι τις εκβολές. Βρήκαμε το σκυλί, αλλά όχι το κορίτσι» δήλωσε στην ισπανική δημόσια τηλεόραση ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Μάλαγα Μανουέλ Μαρμολέχο.
Η καταιγίδα Μάρτα, το επόμενο καιρικό μέτωπο στο λεγόμενο «τρένο καταιγίδων», αναμένεται να πλήξει την περιοχή το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet.
#BorrascaLeonardo | Actualización con motivo del temporal 🌧️— Guardia Civil (@guardiacivil) February 5, 2026
1⃣📹 En Torre Alquime #Cadiz: el GEAS y el GREIM rescataron a dos personas refugiadas en una casa abandonada, tras acceder a pie durante varias horas debido a que el mal tiempo impidió el uso de helicóptero.
2⃣📹 En… pic.twitter.com/p2WPtsPvLP
Τα κόστη ανοικοδόμησης στην Πορτογαλία μετά το πέρασμα την περασμένη εβδομάδα μόνο της καταιγίδας Κατρίν μπορεί να υπερβούν συνολικά τα τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομίας Μανουέλ Κάστρο Αλμέιδα, επικαλούμενος προκαταρκτικές εκτιμήσεις.
Άνθρωποι προσπαθούσαν να ανοίξουν δρόμο με το νερό να τους φθάνει στη μέση στην Αλκάσερ ντο Σολ στη νότια Πορτογαλία έπειτα από διαδοχικές καταιγίδες που προκάλεσαν την υπερχείλιση του ποταμού Σάντο. Οι υπαίθριοι χώροι εστιατορίων βρέθηκαν εντελώς κάτω από το νερό ενώ σακιά άμμου τοποθετήθηκαν μπροστά από τις πόρτες σπιτιών και καταστημάτων.
«Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Είναι σουρεαλιστικό» δήλωσε η κάτοικος Μαρία Καντάτσα. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εδώ, πολύ καλοί άνθρωποι, πολλοί καταστηματάρχες, σπίτια με ζημιές. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση τους».
Δεκατέσσερις ποταμοί και δέκα φράγματα διατρέχουν «ακραίο» κίνδυνο πλημμύρας ή κατάρρευσης, σύμφωνα με τον Αντόνιο Κανς, επικεφαλής του τμήματος εσωτερικών της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας.
#BorrascaLeonardo en #Sevilla y #Granada:— Guardia Civil (@guardiacivil) February 4, 2026
1️⃣📹 Sanlúcar la Mayor (Sevilla): el río Guadiamar se encuentra en nivel rojo y hemos creado una zona de seguridad para evitar riesgos por la crecida del caudal.
2️⃣📹 Huétor Tájar (Granada): auxilio a un ciudadano que intentaba tapar un… pic.twitter.com/jgjvX9rN7F
Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας ανέφερε ότι κατέγραψε τουλάχιστον 70 περιστατικά μέχρι σήμερα νωρίς το πρωί.
