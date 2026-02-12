Ένας νεκρός και 850.000 σπίτια χωρίς ρεύμα από την καταιγίδα Nils που σάρωσε τη Γαλλία
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Κακοκαιρία

Ένας νεκρός και 850.000 σπίτια χωρίς ρεύμα από την καταιγίδα Nils που σάρωσε τη Γαλλία

Το έδαφος είναι κορεσμένο και δεν μπορεί να απορροφήσει επιπλέον νερό - Δείτε βίντεο

Ένας νεκρός και 850.000 σπίτια χωρίς ρεύμα από την καταιγίδα Nils που σάρωσε τη Γαλλία
Ένας οδηγός φορτηγού έχασε τη ζωή του στη νοτιοδυτική Γαλλία, σε δυστύχημα που συνδέεται με το πέρασμα της καταιγίδας Nils, η οποία έπληξε την περιοχή με ανέμους που ξεπέρασαν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα ενώ την ίδια ώρα περίπου 850.000 νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τις αρχές.

Το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην πόλη Νταξ, στο διαμέρισμα Λαντ. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της νομαρχίας, το δυστύχημα «συνδέεται με πτώση κορμού δέντρου». Στην ίδια περιοχή, οι ριπές ανέμου κατά τη διάρκεια της νύχτας έφτασαν τα 162 χλμ./ώρα στην παραθαλάσσια Μπισκαρός.



Οι διακοπές ρεύματος επηρέασαν κυρίως τις περιφέρειες της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Συγκεκριμένα, 450.000 νοικοκυριά στη Νέα Ακουιτανία και 318.000 στην Οξιτανία βρέθηκαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από το πρωί, στο σύνολο των περίπου 850.000 που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν επιβαρύνει το έδαφος, καθιστώντας το ανίκανο να απορροφήσει επιπλέον νερό. Ως αποτέλεσμα, δέντρα και υποδομές εμφανίζονται πιο ευάλωτα στις ισχυρές ριπές ανέμου.

Tempête Nils : un mort dans les Landes, 850 000 foyers privés d'électricité en France


Κλείσιμο
Η καταιγίδα Nils, που συνοδεύτηκε από σημαντικά ύψη βροχής έπειτα από μια ήδη ιδιαίτερα βροχερή έναρξη του 2026, κατευθύνεται σήμερα προς τη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo France, το φαινόμενο αναμένεται να εξασθενήσει το πρωί στη νοτιοδυτική Γαλλία, το βράδυ στις μεσογειακές περιοχές και κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Κορσική, με τις αρχές να απευθύνουν σύσταση για «προσοχή».

Tempête Nils: l'Aude balayée par des vents violents | AFP Images

La tempête Nils fait déborder la Garonne et tue une personne, 900.000 foyers privés d'électricité

Thema Insights

Κυστική Ίνωση: Μια σοβαρή αλλά διαχειρίσιμη σπάνια νόσος

Κυστική Ίνωση: Μια σοβαρή αλλά διαχειρίσιμη σπάνια νόσος

Η κυστική ίνωση αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση που ξεκινά από τη γέννηση και συνοδεύει τον ασθενή σε όλη του τη ζωή. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, οι ασθενείς μπορούν να ζουν περισσότερο, με καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης