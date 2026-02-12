Η κυστική ίνωση αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση που ξεκινά από τη γέννηση και συνοδεύει τον ασθενή σε όλη του τη ζωή. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, οι ασθενείς μπορούν να ζουν περισσότερο, με καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.
Ένας νεκρός και 850.000 σπίτια χωρίς ρεύμα από την καταιγίδα Nils που σάρωσε τη Γαλλία
Το έδαφος είναι κορεσμένο και δεν μπορεί να απορροφήσει επιπλέον νερό - Δείτε βίντεο
Ένας οδηγός φορτηγού έχασε τη ζωή του στη νοτιοδυτική Γαλλία, σε δυστύχημα που συνδέεται με το πέρασμα της καταιγίδας Nils, η οποία έπληξε την περιοχή με ανέμους που ξεπέρασαν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα ενώ την ίδια ώρα περίπου 850.000 νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τις αρχές.
Το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην πόλη Νταξ, στο διαμέρισμα Λαντ. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της νομαρχίας, το δυστύχημα «συνδέεται με πτώση κορμού δέντρου». Στην ίδια περιοχή, οι ριπές ανέμου κατά τη διάρκεια της νύχτας έφτασαν τα 162 χλμ./ώρα στην παραθαλάσσια Μπισκαρός.
Οι διακοπές ρεύματος επηρέασαν κυρίως τις περιφέρειες της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Συγκεκριμένα, 450.000 νοικοκυριά στη Νέα Ακουιτανία και 318.000 στην Οξιτανία βρέθηκαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από το πρωί, στο σύνολο των περίπου 850.000 που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα.
Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν επιβαρύνει το έδαφος, καθιστώντας το ανίκανο να απορροφήσει επιπλέον νερό. Ως αποτέλεσμα, δέντρα και υποδομές εμφανίζονται πιο ευάλωτα στις ισχυρές ριπές ανέμου.
Η καταιγίδα Nils, που συνοδεύτηκε από σημαντικά ύψη βροχής έπειτα από μια ήδη ιδιαίτερα βροχερή έναρξη του 2026, κατευθύνεται σήμερα προς τη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo France, το φαινόμενο αναμένεται να εξασθενήσει το πρωί στη νοτιοδυτική Γαλλία, το βράδυ στις μεσογειακές περιοχές και κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Κορσική, με τις αρχές να απευθύνουν σύσταση για «προσοχή».
⚠️😯🌀#Nils Actu secteur #Boulin (400m) N-E #Tarbes. Plus d'électricité. @meteofrance a enregistré 145km/h à Pau et 134km/h à Tarbes-Ossun. Dingue! #Pyrénées @Meteo_Pyrenees pic.twitter.com/Kx2FdkN7Q8— Ciel Paysage Nature (@Ciel_Paysage) February 12, 2026
