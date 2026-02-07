Καταιγίδα Μάρτα: Ένας πυροσβέστης νεκρός στην Πορτογαλία, χιλιάδες άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους στην Ισπανία
Καταιγίδα Μάρτα: Ένας πυροσβέστης νεκρός στην Πορτογαλία, χιλιάδες άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους στην Ισπανία

Η Ισπανία και η Πορτογαλία αντιμετωπίζουν νέες ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδρούς ανέμους 

Καταιγίδα Μάρτα: Ένας πυροσβέστης νεκρός στην Πορτογαλία, χιλιάδες άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους στην Ισπανία
Ένας Πορτογάλος πυροσβέστης έχασε σήμερα τη ζωή του «στη διάρκεια περιπολίας αναγνώρισης και επιτήρησης» στις όχθες ποταμού στην κοινότητα του Κάμπο Μαϊόρ, που βρίσκεται στην κεντρική περιφέρεια του Πορταλέγκρε, ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 46χρονος πυροσβέστης παρασύρθηκε από τα νερά προσπαθώντας να διασχίσει μια πλημμυρισμένη ζώνη. Πρόκειται για το πρώτο θύμα της καταιγίδας Μάρτα, η οποία έπληξε σήμερα την Πορτογαλία και τη γειτονική Ισπανία.

Οι σφοδροί άνεμοι της καταιγίδας Κριστίν είχαν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε πέντε ανθρώπους την περασμένη εβδομάδα στην Πορτογαλία και οι βροχές της καταιγίδας Λεονάρντο είχαν προκαλέσει τον θάνατο άλλου ενός ανθρώπου την Τετάρτη.

LA BORRASCA MARTA INTENSIFICA LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA | RTVE Noticias


Φωτογραφίες από τον ποταμό Γουαδαλκιβίρ, στη Σεβίλλη:

Καταιγίδα Μάρτα: Ένας πυροσβέστης νεκρός στην Πορτογαλία, χιλιάδες άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους στην Ισπανία
Καταιγίδα Μάρτα: Ένας πυροσβέστης νεκρός στην Πορτογαλία, χιλιάδες άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους στην Ισπανία


Η Ισπανία και η Πορτογαλία αντιμετωπίζουν σήμερα νέες ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδρούς ανέμους και οι Αρχές εκφράζουν φόβους για μεγάλες πλημμύρες και υλικές ζημιές.

Στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, τα εδάφη είναι ήδη κορεσμένα με νερό λόγω των πρόσφατων καταρρακτωδών βροχών και η περιφέρεια βρίσκεται και πάλι σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό, καθώς εκεί επικεντρώνονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι άνεμοι, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, την AEMET.

«Ποτέ δεν είχαμε δει μια τέτοια σειρά καταιγίδων», δήλωσε νωρίς το απόγευμα ο πρόεδρος της περιφέρειας Χουάν Μανουέλ Μορένο, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «περίπλοκη», καθώς δεκάδες δρόμοι έχουν αποκλειστεί, τα σιδηροδρομικά δρομολόγια έχουν σε μεγάλη έκταση διακοπεί και συνολικά «περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι» έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις ζώνες που έχουν πληγεί.

BORRASCA MARTA | Moreno cifra en millones los efectos en Andalucía y pide apoyo al Gobierno central


Με τις υλικές ζημιές στην περιφέρεια από τις καταιγίδες Λεονάρντο και Μάρτα, «ο οικονομικός αντίκτυπος θα είναι εκατομμύρια ευρώ», προειδοποίησε ο ίδιος, καθώς «ο αγροτικός τομέας έχει πληγεί σοβαρά», ενώ περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ χρειάζονται για επισκευές στους οδικούς άξονες.

Η περιφέρεια θα ζητήσει την αρωγή του κράτους και του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, πρόσθεσε.

Φωτογραφίες από πλημμυρισμένο δρόμο στην παραποτάμια περιοχή Alcacer do Sal, στην Πορτογαλία:

Καταιγίδα Μάρτα: Ένας πυροσβέστης νεκρός στην Πορτογαλία, χιλιάδες άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους στην Ισπανία
Καταιγίδα Μάρτα: Ένας πυροσβέστης νεκρός στην Πορτογαλία, χιλιάδες άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους στην Ισπανία
Καταιγίδα Μάρτα: Ένας πυροσβέστης νεκρός στην Πορτογαλία, χιλιάδες άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους στην Ισπανία

