Η Διάσκεψη του Μονάχου «επισημοποιεί» το ρήγμα: Ο Ρούμπιο ακύρωσε τελευταία στιγμή συνάντηση για την Ουκρανία - Να κόψουμε την εξάρτηση από τις ΗΠΑ, λένε Μερτς και Μακρόν