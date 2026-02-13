Οι μακρές διακοπές της Ευρώπης από την Ιστορία τελείωσαν, είπε ο Μερτς στέλνοντας μήνυμα σε ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα

Κλείσιμο

Ο καγκελάριος της Γερμανίας,άνοιξε τις εργασίες της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου με μια αυστηρή αποτίμηση της διεθνούς κατάστασης, δηλώνοντας ότι, σε αντίθεση με το σύνθημα της φετινής διοργάνωσης, η παγκόσμια τάξη δεν βρίσκεται «υπό καταστροφή», αλλά «δεν υπάρχει πλέον».Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ουποστήριξε ότι τα πρόσφατα γεγονότα σηματοδοτούν το τέλος αυτού που χαρακτήρισε «μακρές διακοπές της Ευρώπης από την παγκόσμια Ιστορία», επισημαίνοντας πως ηεισέρχεται εκ νέου σε μια εποχή σκληρής γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, ισορροπιών ισχύος και συγκρούσεων.Παράλληλα, η αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα μετά την παρατήρηση του Μερτς ότι «δεν υπάρχει κανένας περιορισμός» στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς τηκαι στη διατήρηση της κυριαρχίας της, μετά τις απειλές τουνα την προσαρτήσει.Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι η επιστροφή της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων αποτελεί πλέον το βασικό πλαίσιο χάραξης ευρωπαϊκής πολιτικής, με έμφαση στην αποτροπή, την αύξηση των αμυντικών δαπανών και τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό.«Ο βασικός μας στόχος ως Ευρωπαίοι και ως Γερμανοί είναι να αποδεχθούμε αυτή τη νέα πραγματικότητα σήμερα», ανέφερε. «Αυτό δεν σημαίνει ότι την αποδεχόμαστε ως αναπόφευκτο πεπρωμένο μας».Οι δηλώσεις του έγιναν μετά από άτυπο συμβούλιο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι κυβερνήσεις της ηπείρου προσπαθούν να διαμορφώσουν συνεκτική στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αναζωογόνηση των βιομηχανικών τομέων.υπογράμμισε ότι η Ευρώπη αποτυγχάνει να μεταφράσει το οικονομικό της βάρος σε γεωπολιτική επιρροή. Όπως σημείωσε, τοτηςανέρχεται περίπου στα, ενώ η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σχεδόν δέκα φορές μεγαλύτερη. «Κι όμως, η Ευρώπη δεν ενεργεί δέκα φορές ισχυρότερα», είπε, χαρακτηρίζοντας το χάσμα αυτό ως βασική στρατηγική αδυναμία της ηπείρου.Ο Γερμανός καγκελάριος μίλησε και για τον πόλεμο στην, λέγοντας πως η Ρωσία δεν δείχνει καμία προθυμία για σοβαρές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και θα τον τερματίσει μόνο όταν εξαντληθεί στρατιωτικά και οικονομικά. «Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη, αλλά η στιγμή αυτή πλησιάζει» πρόσθεσε.μίλησε για «βαθύ ρήγμα» που έχει ανοίξει μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, επισημαίνοντας αυξανόμενες διαφορές σε πολιτικό και εμπορικό επίπεδο.